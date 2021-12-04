индикатор как ресурс в mql5. error 4802 - страница 2
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Давайте проведём эксперимент. Перенесите файл в подкаталог и попробуйте скомпилировать и запустить.
результаты Вас сильно удивят.
Попробуйте внимательно прочесть
Решилась проблема.
Каталог был кем-то заблокирован. Но узнать об этом получилось, только когда я его захотел переименовать в файл эксплорере.
После снесения каталога и создания нового с тем же именем и восстановления файла с кодом проблема исчезла.
Правда за это время терминал успел "переобуться" и теперь он а был 3097
Возможно и в этом была проблема.
Попробуйте внимательно прочесть
Это про то как вызвать индикатор уже сидящий в советнике, у меня же он в советник залезать не хотел.
Но вопрос решён https://www.mql5.com/ru/forum/383126/page2#comment_26241120
Спасибо всем кто пытался помочь
Давайте проведём эксперимент. Перенесите файл в подкаталог и попробуйте скомпилировать и запустить.
результаты Вас сильно удивят.
Эксперт и Индикатор в одной папке - работает без проблем.
Эксперт и Индикатор в одной папке - работает без проблем.
Мне нужно не в одной папке, а индикатор внутри советника. Где он лежит при компиляции не суть важно, лишь бы встроился в советника.
Эксперт и Индикатор в одной папке - работает без проблем.
А это к чему?
Разве была задача и проблема с одним каталогом? Вы не умеете читать, но очень хочется ответить?
А это к чему?
Разве была задача и проблема с одним каталогом? Вы не умеете читать, но очень хочется ответить?
ага!
ага!
Чукча - не читатель, чукча - писатель!
Чукча - не читатель, чукча - писатель!
объясни чукче - что такое подкаталог ?Evgenii Matveev #:
Давайте проведём эксперимент. Перенесите файл в подкаталог и попробуйте скомпилировать и запустить.
результаты Вас сильно удивят.
объясни чукче - что такое подкаталог ?Evgenii Matveev #:
Давайте проведём эксперимент. Перенесите файл в подкаталог и попробуйте скомпилировать и запустить.
результаты Вас сильно удивят.
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индикатор как ресурс в mql5. error 4802
Evgenii Matveev, 2021.12.02 09:41
Причину нашёл тестовым путём.
Советник лежит в подкаталоге \Experts\TestIndicator.
Если его перенести в основной каталог \Experts то всё начинает работать и встраиваться.
Подскажите как сделать, чтобы и в подкаталоге это работало?