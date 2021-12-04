индикатор как ресурс в mql5. error 4802 - страница 2

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Evgenii Matveev #:

Давайте проведём эксперимент. Перенесите файл в подкаталог и попробуйте скомпилировать и запустить.

результаты Вас сильно удивят.

Попробуйте внимательно прочесть


Документация по MQL5: Программы MQL5 / Ресурсы
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Ресурсы
  • www.mql5.com
Ресурсы - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Решилась проблема.

Каталог был кем-то заблокирован. Но узнать об этом получилось, только когда я его захотел переименовать в файл эксплорере.

После снесения каталога и создания нового с тем же именем и восстановления файла с кодом проблема исчезла.

Правда за это время терминал успел "переобуться" и теперь он   а был 3097

Возможно и в этом была проблема.

 
Vitaly Muzichenko #:

Попробуйте внимательно прочесть


Это про то как вызвать индикатор уже сидящий в советнике, у меня же он в советник залезать не хотел.

Но вопрос решён https://www.mql5.com/ru/forum/383126/page2#comment_26241120

Спасибо всем кто пытался помочь

индикатор как ресурс в mql5. error 4802
индикатор как ресурс в mql5. error 4802
  • 2021.12.02
  • www.mql5.com
Пытаюсь встроить индикатора в советника. Всё делаю по инструкции. НО! При таком коде Получаю вот такое: 2021.12.01 23:38:50...
[Удален]  
Evgenii Matveev #:

Давайте проведём эксперимент. Перенесите файл в подкаталог и попробуйте скомпилировать и запустить.

результаты Вас сильно удивят.

Эксперт и Индикатор в одной папке -  работает без проблем.

Снимок экрана 2021-12-02 122226

 
SanAlex #:

Эксперт и Индикатор в одной папке -  работает без проблем.


Мне нужно не в одной папке, а индикатор внутри советника. Где он лежит при компиляции не суть важно, лишь бы встроился в советника.

 
SanAlex #:

Эксперт и Индикатор в одной папке -  работает без проблем.

А это к чему?

Разве была задача и проблема с одним каталогом? Вы не умеете читать, но очень хочется ответить?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

А это к чему?

Разве была задача и проблема с одним каталогом? Вы не умеете читать, но очень хочется ответить?

ага! 

 
SanAlex #:

ага! 

Чукча - не читатель, чукча - писатель!

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Чукча - не читатель, чукча - писатель!

объясни чукче - что такое подкаталог ?

Evgenii Matveev #:

Давайте проведём эксперимент. Перенесите файл в подкаталог и попробуйте скомпилировать и запустить.

результаты Вас сильно удивят.

 
SanAlex #:

объясни чукче - что такое подкаталог ?

Evgenii Matveev #:

Давайте проведём эксперимент. Перенесите файл в подкаталог и попробуйте скомпилировать и запустить.

результаты Вас сильно удивят.


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индикатор как ресурс в mql5. error 4802

Evgenii Matveev, 2021.12.02 09:41

Причину нашёл тестовым путём.

Советник лежит в подкаталоге \Experts\TestIndicator.


Если его перенести в основной каталог \Experts  то всё начинает работать и встраиваться.

Подскажите как сделать, чтобы и в подкаталоге это работало?


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