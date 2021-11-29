Переключение профилей, полуавтоматическое.
Добавьте кнопку в тулбар
А в чем смысл нескольких профилей? Я для себя выбрал с десяток символов с минимальным спредом, сохранил их в Default. Их и торгую
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Здравствуйте. Может есть у кого советник? Мне нужно побыстрее переключать сохраненные профили в Мт4.
Так сейчас стандартно пользуюсь shift и f5, но хотелось бы стрелочки на панели для быстрого перехода)) Может уже такое есть а я не могу найти))