Переключение профилей, полуавтоматическое.

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Здравствуйте. Может есть у кого советник? Мне нужно побыстрее переключать сохраненные профили в Мт4.

Так сейчас стандартно пользуюсь shift и f5, но хотелось бы стрелочки на панели для быстрого перехода)) Может уже такое есть а я не могу найти))

 
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А в чем смысл нескольких профилей? Я для себя выбрал с десяток символов с минимальным спредом, сохранил их в Default. Их и торгую

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