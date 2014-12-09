Пропал материал для маркета
Не знаю куда обратиться, решил написать на форум.
Сегодня решил выложить в маркет советник, но процесс только начал, потом решил добавить в код одну фичу. Нажал кнопку сохранить и вышел. Сейчас зашел в Продавец - никаких следов начатой публикации. То есть все надо делать заново.
Вопрос - это так и должно быть? То есть надо заранее где-то все подготовить и потом одним хопом все вывалить? Я уже выкладывал в маркет скрипт, вроде делал это поэтапно, но не уверен, что правильно помню, летом еще было.
видимо не сохранилось(не успело сохранится) перед выходом. Обычно сохраняется и можно нормально закрывать всё, не боясь что-то потерять
ЗЫ: может на момент обновления сайта попало нажатие кнопки сохранить
