Сервисы вообще живы или это фантастика?

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Привет, коллеги!

Пишу статью про сравнение mql4 и mql5 в пользу последнего, конечно. А то достали слезы в духе:«Ах, какой сложный язык mql5, как тяжело на него перейти!». Смотрю, тут эти стоны уже прекратились, очень рад. Объясняю в опусе, что именно языки mql4 и mql5 одинаковы на 99%, а вот API разное. Дошло дело до сервисов и я не смог ни поиском, ни сильной магией обнаружить хоть один пример или малюсенькую статеечку, что такое сервисы и как их рисовать.

А ведь «...нюх как у собаки, а глаз, как у орла» ))


Документация по MQL5 - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Документация по MQL5 - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Документация по MQL5 - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
[Удален]  
И в чом вопрос?
 
Alexey Volchanskiy:

Привет, коллеги!

Пишу статью про сравнение mql4 и mql5 в пользу последнего, конечно. А то достали слезы в духе:«Ах, какой сложный язык mql5, как тяжело на него перейти!». Смотрю, тут эти стоны уже прекратились, очень рад. Объясняю в опусе, что именно языки mql4 и mql5 одинаковы на 99%, а вот API разное. Дошло дело до сервисов и я не смог ни поиском, ни сильной магией обнаружить хоть один пример или малюсенькую статеечку, что такое сервисы и как их рисовать.

А ведь «...нюх как у собаки, а глаз, как у орла» ))


их не рисуют, их используют :-)

сам использую для 3-х целей: генерация Custom-символов (сервисы буквально сделаны для такого), панели-информеры (но тут весь GUI - в dll) и отчёты в SQL

всё просто до элементарного :

/// сервис
void OnStart() {
    MyClass *myObj=new MyClass(some_args);
    if (myObj==NULL) return;
    if (myObj.OnInit()==INIT_SUCCEEDED)  {
        while(!IsStopped()) {
    myObj.EventLoop();
            /// тут всякое
        }
    }
   myObj.OnDeinit(REASON_PROGRAM);
   delete myObj;
}
 
Maxim Kuznetsov #:

их не рисуют, их используют :-)

сам использую для 3-х целей: генерация Custom-символов (сервисы буквально сделаны для такого), панели-информеры (но тут весь GUI - в dll) и отчёты в SQL

всё просто до элементарного :

Пожалуйста вставляйте код правильно: СНАЧАЛА кнопку  Code, потом свой код во всплывающем окне.

 

Использую сервисы для сбора биржевых данных.

Получается более удобно в управлении (запуск/остановка), нет привязки к графику и экономично по ресурсам.

 
Dmitriy Skub #:

Использую сервисы для сбора биржевых данных.

Получается более удобно в управлении (запуск/остановка), нет привязки к графику и экономично по ресурсам.

Приветствую, поведайте более подробно - как и какие сервисы, можно в личку детали.

С уважением, Михаил.

 
Alexey Volchanskiy:

Привет, коллеги!

Пишу статью про сравнение mql4 и mql5 в пользу последнего, конечно. А то достали слезы в духе:«Ах, какой сложный язык mql5, как тяжело на него перейти!». Смотрю, тут эти стоны уже прекратились, очень рад. Объясняю в опусе, что именно языки mql4 и mql5 одинаковы на 99%, а вот API разное. Дошло дело до сервисов и я не смог ни поиском, ни сильной магией обнаружить хоть один пример или малюсенькую статеечку, что такое сервисы и как их рисовать.

А ведь «...нюх как у собаки, а глаз, как у орла» ))


Алексей, сервис, это тот-же скрипт, только выполняется не набрасыванием на график, а при первом запуске и при каждом открытии МТ.

Запустил МТ — сервис отработал и в тину. Можно зациклить и он будет работать до остановки или закрытия терминала. Только не забыть вставить флаг принудительного закрытия.

 
Alexey Viktorov #:

Алексей, сервис, это тот-же скрипт, только выполняется не набрасыванием на график, а при первом запуске и при каждом открытии МТ.

Запустил МТ — сервис отработал и в тину. Можно зациклить и он будет работать до остановки или закрытия терминала. Только не забыть вставить флаг принудительного закрытия.

Их в отдельную папку кладут (какую) или в папке скриптов, и они чем то отличаются от скриптов?

 
Valeriy Yastremskiy #:

Их в отдельную папку кладут (какую) или в папке скриптов, и они чем то отличаются от скриптов?

.
 
Alexey Viktorov #:
.

Спасибо. Просто и со вкусом)

 
Mikhail Mishanin #:

Приветствую, поведайте более подробно - как и какие сервисы, можно в личку детали.

С уважением, Михаил.

Здесь имеются в виду не веб-сервисы (Вы про них подумали?), а тип MQL-программы, запускаемой под МТ5.
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