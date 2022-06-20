Сервисы вообще живы или это фантастика?
Привет, коллеги!
Пишу статью про сравнение mql4 и mql5 в пользу последнего, конечно. А то достали слезы в духе:«Ах, какой сложный язык mql5, как тяжело на него перейти!». Смотрю, тут эти стоны уже прекратились, очень рад. Объясняю в опусе, что именно языки mql4 и mql5 одинаковы на 99%, а вот API разное. Дошло дело до сервисов и я не смог ни поиском, ни сильной магией обнаружить хоть один пример или малюсенькую статеечку, что такое сервисы и как их рисовать.
А ведь «...нюх как у собаки, а глаз, как у орла» ))
их не рисуют, их используют :-)
сам использую для 3-х целей: генерация Custom-символов (сервисы буквально сделаны для такого), панели-информеры (но тут весь GUI - в dll) и отчёты в SQL
всё просто до элементарного :
/// сервис void OnStart() { MyClass *myObj=new MyClass(some_args); if (myObj==NULL) return; if (myObj.OnInit()==INIT_SUCCEEDED) { while(!IsStopped()) { myObj.EventLoop(); /// тут всякое } } myObj.OnDeinit(REASON_PROGRAM); delete myObj; }
их не рисуют, их используют :-)
сам использую для 3-х целей: генерация Custom-символов (сервисы буквально сделаны для такого), панели-информеры (но тут весь GUI - в dll) и отчёты в SQL
всё просто до элементарного :
Пожалуйста вставляйте код правильно: СНАЧАЛА кнопку , потом свой код во всплывающем окне.
Использую сервисы для сбора биржевых данных.
Получается более удобно в управлении (запуск/остановка), нет привязки к графику и экономично по ресурсам.
Привет, коллеги!
Пишу статью про сравнение mql4 и mql5 в пользу последнего, конечно. А то достали слезы в духе:«Ах, какой сложный язык mql5, как тяжело на него перейти!». Смотрю, тут эти стоны уже прекратились, очень рад. Объясняю в опусе, что именно языки mql4 и mql5 одинаковы на 99%, а вот API разное. Дошло дело до сервисов и я не смог ни поиском, ни сильной магией обнаружить хоть один пример или малюсенькую статеечку, что такое сервисы и как их рисовать.
А ведь «...нюх как у собаки, а глаз, как у орла» ))
Алексей, сервис, это тот-же скрипт, только выполняется не набрасыванием на график, а при первом запуске и при каждом открытии МТ.
Запустил МТ — сервис отработал и в тину. Можно зациклить и он будет работать до остановки или закрытия терминала. Только не забыть вставить флаг принудительного закрытия.
Алексей, сервис, это тот-же скрипт, только выполняется не набрасыванием на график, а при первом запуске и при каждом открытии МТ.
Запустил МТ — сервис отработал и в тину. Можно зациклить и он будет работать до остановки или закрытия терминала. Только не забыть вставить флаг принудительного закрытия.
Их в отдельную папку кладут (какую) или в папке скриптов, и они чем то отличаются от скриптов?
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Привет, коллеги!
Пишу статью про сравнение mql4 и mql5 в пользу последнего, конечно. А то достали слезы в духе:«Ах, какой сложный язык mql5, как тяжело на него перейти!». Смотрю, тут эти стоны уже прекратились, очень рад. Объясняю в опусе, что именно языки mql4 и mql5 одинаковы на 99%, а вот API разное. Дошло дело до сервисов и я не смог ни поиском, ни сильной магией обнаружить хоть один пример или малюсенькую статеечку, что такое сервисы и как их рисовать.
А ведь «...нюх как у собаки, а глаз, как у орла» ))