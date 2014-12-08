Грааль с нюансом
Ну короче нашел я советник,который во так торгует.Долго не писал проверял на реале.торгует зае..сь....но его не изменить,тоесть не поменять обьем лота,вопще не чего не сделать.Как я понял у него закрытый код.Кто скажет как можно изменить обьём лота,отдам фаил.
Пути два:
- Обратится к автору и попросить внести корректировки.
- Написать советник заново.
Автор... Сергей Назаров больше не чего..... тема открыта потому что по крайней мере пока,прибыль дает стабильно.....но обьем...это просто засада
Советник не открывает длинных позиций (покупок) вообще, странновато как-то.
Объем, наверняка рассчитывается исходя из ММ, попробуйте поменять размер депозита и посмотрите объемы сделок.
Нажимаете свойства в тестере и ничего не происходит? Тогда не знаю. Код вы не откроете просто так).
да ни чего не происходит....вот думаю как выйти из ситуации
-- советник торгует наращивая позиции
-- начинается цикл со стартового фиксированного лота (по крайней мере, по истории не заметно чтобы он считал лот с привязкой к депозиту)
-- дальше советник наращивает позиции по принципу Илана.
Т.е. есть предположение что советник не расчитывает лот в зависимости от депозита.
Если это так, то тест делался на депозите в 1000 долл.
Значит надо от этого и исходить -- торговать можно начать на центовом депо -- если это Илан-стратегия, то её граальная сущность заключена в сливе, который наступит гарантированно.
