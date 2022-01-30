Индикаторы

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Здравствуйте. Как отличить графический индикатор от буферного?
 
dmitry1q1:
Здравствуйте. Как отличить графический индикатор от буферного?
они все буферные
 
Нет. Можно неторгующий советник обозвать индикатором и тогда таких советников можно сделать много на одном графике. Просто рисовать. 
 
Хотя, все они имеют право обзавестись буферами, в этом ты прав. 
 

графический возможен, но только потому что индикатор не умеет ходить в интернет и он стает автоматически экспертом, хотя суть в нем индикатора ;)

я считаю, что это косяк платформы

а так, по сути, все они буферные

если индикатор графический, то его лучше вшить в эксперта, т.к. буферные возможности он не пользует.

но

только при условии, что он будет рисовать на основном окне

;)

[Удален]  
Интересно, почему нельзя мигрировать на VPS индикатор ы
 
Vladimir Baskakov #:
Интересно, почему нельзя мигрировать на VPS индикатор ы

Иногда народ свои пишет, бывает и такое. 

 
dmitry1q1:
Здравствуйте. Как отличить графический индикатор от буферного?

На графике правой кнопкой - список объектов - все. Потом в списке объектов все выделить и удалить. Будет понятно.

 

Так вроде проще?


 
Vitaly Muzichenko #:

Так вроде проще?


Буфер может быть в индикаторе, но не отображаться в окне данных. К тому же думать надо - смотреть в окно данных, водить мышкой, сопоставлять. 

А так раз - и все увидел.

 
Dmitry Fedoseev #:

На графике правой кнопкой - список объектов - все. Потом в списке объектов все выделить и удалить. Будет понятно.

просто посмотреть. Если стрелочкам,галочкам линиям соответствуют объекты - то скорее всего да, "графический" хотя-бы отчасти. 

удалять бесполезно -не удалится :-) нормально сделанный "графический" софт пересоздаст свои объекты заново, это защита от вандализма..

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