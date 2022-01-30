Индикаторы
Здравствуйте. Как отличить графический индикатор от буферного?
графический возможен, но только потому что индикатор не умеет ходить в интернет и он стает автоматически экспертом, хотя суть в нем индикатора ;)
я считаю, что это косяк платформы
а так, по сути, все они буферные
если индикатор графический, то его лучше вшить в эксперта, т.к. буферные возможности он не пользует.
но
только при условии, что он будет рисовать на основном окне
;)
Здравствуйте. Как отличить графический индикатор от буферного?
На графике правой кнопкой - список объектов - все. Потом в списке объектов все выделить и удалить. Будет понятно.
Так вроде проще?
На графике правой кнопкой - список объектов - все. Потом в списке объектов все выделить и удалить. Будет понятно.
просто посмотреть. Если стрелочкам,галочкам линиям соответствуют объекты - то скорее всего да, "графический" хотя-бы отчасти.
удалять бесполезно -не удалится :-) нормально сделанный "графический" софт пересоздаст свои объекты заново, это защита от вандализма..
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