С пятницы (12.11) исчезла возможность подключения к ВебТерминалу. - страница 2
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ну так выбросить то всегда можно (кстати, очень странно, на моем макбуке пока еще работает вебтерминал и там, я посмотрел, русская версия! Видать, недолго осталось, вероятно, до перезагрузки с обновлением)), но что сделать с двумя сони вайо с 10-кой Виндоус, на которой тоже не работает?). Давно б уже сделали платформу МТ5 для АЙОс, или хотя бы вебтерминал не трогали - отлично ж работало! Несколько лет пользовался и был доволен.
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
не могу зайти на МТ5 в вэб версии
MetaQuotes, 2021.11.15 14:48
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Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера и не будут позволять с одного адреса подключаться к разным брокерам. Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.
***
После этого режим принудительного чтения на неделю.
Перейти на английскую версию сайта - значит изменить язык на английский язык на страничке? все равно не получается. При прямом поиске в сети все равно дает русскую версию. Вообще, конечно, неудобно. Раньше очень удобно было пользоваться вебтерминалом. Особенно на Мас устройствах, на которых стандартный МТ5 не работает. Я так понял, больше не будет такой возможности, как раньше, спокойно заходить прямо со странички и работать с терминалом?
Имеется в виду, что если вы не хотите контактировать с брокером по этой проблеме (а это сейчас именно брокер за это отвечает), или что еще - то вы можете воспользоваться способом, который обнаружили в англ форуме:
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WebTerminal not working!!???
felipeparis, 2021.11.12 15:52
or just paste the below link in your browser
https://trade.mql5.com/trade?demo_all_servers=1&amp;startup_mode=open_demo&lang=pt&save_password=off" allowfullscreen="allowfullscreen" style="width: 100%; height: 100%; border: none
Там не всё в ссылку вошло ... просто скопируйте это в свой браузер:
Это "окошко", скорее свего, скоро закроется, или будет какой-то апдейт по этому поводу.
Поэтому советую использовать это как временный вариант.
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После этого режим принудительного чтения на неделю.
Прочитал. Понял. Зачем угроза бана, раньше без этого обходились.