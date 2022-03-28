не могу зайти на МТ5 в вэб версии
В пятницу заходил без проблем. Сегодня при попытке подключения появляется окно, где в поле Server есть только выбор Metaquotes-demo:
Причём, если захожу с сайта брокера через личный кабинет, то всё нормально, сервер виден и подключается.
Что поменялось на выходные?
На русской части MQL5.community мы тестируем новую версию веб-терминала. Чтобы использовать старую версию, вы можете переключиться на английскую версию сайта.
Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера и не будут позволять с одного адреса подключаться к разным брокерам. Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.
Это сделано ради безопасности и по юриридическим причинам.
На русской части MQL5.community мы тестируем новую версию веб-терминала. Чтобы использовать старую версию, вы можете переключиться на английскую версию сайта.
Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера и не будут позволять с одного адреса подключаться к разным брокерам. Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.
Это сделано ради безопасности и по юриридическим причинам.
Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера
То есть я через ваш сайт не смогу подключиться к своему брокеру, как делал это всегда до этого?
Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера и не будут позволять с одного адреса подключаться к разным брокерам. Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.
Это сделано ради безопасности и по юриридическим причинам.
Подключение с терминала одного брокера к другому брокеру это само по себе нонсенс. С юридической точки зрения нет разницы между веб и не веб
На русской части MQL5.community мы тестируем новую версию веб-терминала. Чтобы использовать старую версию, вы можете переключиться на английскую версию сайта.
Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.
Не получилось зарегистрировать Demo на вкладке вебтерминал. Где его можно обновлённый глянуть?
На русской части MQL5.community мы тестируем новую версию веб-терминала. Чтобы использовать старую версию, вы можете переключиться на английскую версию сайта.
Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера и не будут позволять с одного адреса подключаться к разным брокерам. Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.
Это сделано ради безопасности и по юриридическим причинам.
А что требуется от дилера, чтобы дать клиенту ссылку на его вебтерминал - что ДЦ должен сделать для этого?
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В пятницу заходил без проблем. Сегодня при попытке подключения появляется окно, где в поле Server есть только выбор Metaquotes-demo:
Причём, если захожу с сайта брокера через личный кабинет, то всё нормально, сервер виден и подключается.
Что поменялось на выходные?