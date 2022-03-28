не могу зайти на МТ5 в вэб версии

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В пятницу заходил без проблем. Сегодня при попытке подключения появляется окно, где в поле Server есть только выбор Metaquotes-demo:


Причём, если захожу с сайта брокера через личный кабинет, то всё нормально, сервер виден и подключается.

Что поменялось на выходные?

 
rmnk:

В пятницу заходил без проблем. Сегодня при попытке подключения появляется окно, где в поле Server есть только выбор Metaquotes-demo:


Причём, если захожу с сайта брокера через личный кабинет, то всё нормально, сервер виден и подключается.

Что поменялось на выходные?

На русской части MQL5.community мы тестируем новую версию веб-терминала. Чтобы использовать старую версию, вы можете переключиться на английскую версию сайта.


Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера и не будут позволять с одного адреса подключаться к разным брокерам. Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.

Это сделано ради безопасности и по юриридическим причинам.

 
MetaQuotes #:

На русской части MQL5.community мы тестируем новую версию веб-терминала. Чтобы использовать старую версию, вы можете переключиться на английскую версию сайта.


Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера и не будут позволять с одного адреса подключаться к разным брокерам. Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.

Это сделано ради безопасности и по юриридическим причинам.

Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера

То есть я через ваш сайт не смогу подключиться к своему брокеру, как делал это всегда до этого?

 
rmnk #:

Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера

То есть я через ваш сайт не смогу подключиться к своему брокеру, как делал это всегда до этого?

Не сможете.

 
MetaQuotes #:

Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера и не будут позволять с одного адреса подключаться к разным брокерам. Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.

Это сделано ради безопасности и по юриридическим причинам.

Подключение с терминала одного брокера к другому брокеру это само по себе нонсенс. С юридической точки зрения нет разницы между веб и не веб

 
MetaQuotes #:
А расширенную авторизацию через SSL-сертификат будет поддерживать?
 
MetaQuotes #:

На русской части MQL5.community мы тестируем новую версию веб-терминала. Чтобы использовать старую версию, вы можете переключиться на английскую версию сайта.

Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.

Не получилось зарегистрировать Demo на вкладке вебтерминал. Где его можно обновлённый глянуть?

 
MetaQuotes #:

На русской части MQL5.community мы тестируем новую версию веб-терминала. Чтобы использовать старую версию, вы можете переключиться на английскую версию сайта.


Теперь новые веб-терминалы будут привязаны только к торговым серверам конкретного брокера и не будут позволять с одного адреса подключаться к разным брокерам. Новый веб-терминал обслуживается на серверах брокера.

Это сделано ради безопасности и по юриридическим причинам.

А что требуется от дилера, чтобы дать клиенту ссылку на его вебтерминал - что ДЦ должен сделать для этого?

 

А ничо так

Пока что не нашёл, как увидеть список индикаторов, которые уже установлены

Высота подвала тоже не регулируется.

Но очень круто.

[Удален]  
Vitaliy Kuznetsov #:

А ничо так

Пока что не нашёл, как увидеть список индикаторов, которые уже установлены

Высота подвала тоже не регулируется.

Но очень круто.

попытался войти - но не впускают, просят отключить - блокировщика реклам.

Снимок экрана в 2022-03-28 20-23-39.png

 

Да, все отлично:

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