Metatrader 5 долго подгружает графики
Всех приветствую!
Кто знает из-за чего 5-ка, иногда по долгу грузит графики и как от этого избавиться?
Что означает "по долгу"?
1. Приведите параметры операционной системы и терминала. Образец как это сделать - обратите внимание - НИКАКИХ РИСУНКОВ!!!
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
2021.03.16 05:13:07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
2. Покажите параметры терминала, вкладку "Графики":
3. Покажите результаты работы скрипта 'TestLoadHistory' (скрипт возьмите со страницы Организация доступа к данным)
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Всех приветствую!
Кто знает из-за чего 5-ка, иногда по долгу грузит графики и как от этого избавиться?