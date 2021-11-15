Metatrader 5 долго подгружает графики

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Всех приветствую!

Кто знает из-за чего 5-ка, иногда по долгу грузит графики и как от этого избавиться?


 
Anton Zverev:

Всех приветствую!

Кто знает из-за чего 5-ка, иногда по долгу грузит графики и как от этого избавиться?


Что означает "по долгу"?

1. Приведите параметры операционной системы и терминала. Образец как это сделать - обратите внимание - НИКАКИХ РИСУНКОВ!!!

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Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab


(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button Code). It should look like this:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

2. Покажите параметры терминала, вкладку "Графики":

3. Покажите результаты работы скрипта 'TestLoadHistory' (скрипт возьмите со страницы Организация доступа к данным)

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Организация доступа к данным
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Организация доступа к данным
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Организация доступа к данным - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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