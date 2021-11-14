Котировки DXY. Откуда можно закачать?

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Можно конечно самому рассчитать по известной формуле. Но у моего провайдера нет символа USDSEK. Я пропорционально перераспределил степень USDSEK между остальными символами. Вывел последовательность значений OHLC DXY. Хочу сравнить их с реальными значениями DXY. Где их взять(закачать)? 

 

Ручками выписал последние 10 значений Close DXY на D1 и сравнил визуально с расчетами без usdsek

Может кому пригодится ;-)

    // параметры элемента формулы DXY
    struct DXYparam {
        string  symbol; // символ
        double  degree; // степень
        double  price; // цена
        bool    invert; // признак инверсии цены
        double Value() { return MathPow((invert) ? 1/price : price, degree); };
    };

    // параметры формулы DXY
    // коэффициент = 53.55323783616 // оригинал * 1.068
    DXYparam dxyParams[] = {
        {"EURUSD", 0.60054, 0, true}, // USDEUR = 1/EURUSD
        {"USDJPY", 0.14206, 0, false}, // USDJPY
        {"GBPUSD", 0.12435, 0, true}, // USDGBP = 1/GBPUSD
        {"USDCAD", 0.09517, 0, false}, // USDCAD
        {"USDSEK", 0.00000, 0, false}, // USDSEK
        {"USDCHF", 0.03786, 0, false}, // USDCHF
    };

Сравнение DXY (зеленым - оригинал)

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