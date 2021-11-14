Котировки DXY. Откуда можно закачать?
Ручками выписал последние 10 значений Close DXY на D1 и сравнил визуально с расчетами без usdsek
Может кому пригодится ;-)
// параметры элемента формулы DXY struct DXYparam { string symbol; // символ double degree; // степень double price; // цена bool invert; // признак инверсии цены double Value() { return MathPow((invert) ? 1/price : price, degree); }; }; // параметры формулы DXY // коэффициент = 53.55323783616 // оригинал * 1.068 DXYparam dxyParams[] = { {"EURUSD", 0.60054, 0, true}, // USDEUR = 1/EURUSD {"USDJPY", 0.14206, 0, false}, // USDJPY {"GBPUSD", 0.12435, 0, true}, // USDGBP = 1/GBPUSD {"USDCAD", 0.09517, 0, false}, // USDCAD {"USDSEK", 0.00000, 0, false}, // USDSEK {"USDCHF", 0.03786, 0, false}, // USDCHF };
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Можно конечно самому рассчитать по известной формуле. Но у моего провайдера нет символа USDSEK. Я пропорционально перераспределил степень USDSEK между остальными символами. Вывел последовательность значений OHLC DXY. Хочу сравнить их с реальными значениями DXY. Где их взять(закачать)?