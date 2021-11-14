для новичков
я первый раз решил заняться брокерством и у меня возникла проблема я прошел авторизацию скачал все нужны программы на ПК но есть одно но я не вижу графиков и скачков рынка что мне делать
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Данил Кузнецов:
я первый раз решил заняться брокерством и у меня возникла проблема я прошел авторизацию скачал все нужны программы на ПК но есть одно но я не вижу графиков и скачков рынка что мне делать
я первый раз решил заняться брокерством и у меня возникла проблема я прошел авторизацию скачал все нужны программы на ПК но есть одно но я не вижу графиков и скачков рынка что мне делать
Выходные, могут работать крипто-биржи.
Включить Форекс надо
Данил Кузнецов:
я первый раз решил заняться брокерством и у меня возникла проблема я прошел авторизацию скачал все нужны программы на ПК но есть одно но я не вижу графиков и скачков рынка что мне делать
я первый раз решил заняться брокерством и у меня возникла проблема я прошел авторизацию скачал все нужны программы на ПК но есть одно но я не вижу графиков и скачков рынка что мне делать
Привет Данил. Что значит не видно графиков?
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Здравствуйте,а как можно скачать индикатор на смартфон??
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