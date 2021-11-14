для новичков

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я первый раз решил заняться брокерством и у меня возникла проблема я прошел авторизацию скачал все нужны программы на ПК но есть одно но я не вижу графиков и скачков рынка что мне делать
 
Данил Кузнецов:
я первый раз решил заняться брокерством и у меня возникла проблема я прошел авторизацию скачал все нужны программы на ПК но есть одно но я не вижу графиков и скачков рынка что мне делать

Выходные, могут работать крипто-биржи.

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Включить Форекс надо
 
Данил Кузнецов:
я первый раз решил заняться брокерством и у меня возникла проблема я прошел авторизацию скачал все нужны программы на ПК но есть одно но я не вижу графиков и скачков рынка что мне делать

Привет Данил. Что значит не видно графиков?

Объясни свою проблему по подробнее.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Привет Данил. Что значит не видно графиков?

Объясни свою проблему по подробнее.

нет возможно торговать вместо скачков цен на табло высвечивается только наименование валюты

 
Vladimir Baskakov #:
Включить Форекс надо
это что и как ?
 
Данил Кузнецов #:

нет возможно торговать вместо скачков цен на табло высвечивается только наименование валюты

Выложи скрин. Посмотрю, что там у тебя.

Умеешь скрины кстати сюда выкладывать?

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Данил Кузнецов:
я первый раз решил заняться брокерством и у меня возникла проблема я прошел авторизацию скачал все нужны программы на ПК но есть одно но я не вижу графиков и скачков рынка что мне делать

попробуйте добавить эту пару BTCUSD

Снимок экрана 2021-11-14 084937 BTCUSDH1

 
Aleksandr Yakovlev #:

Выложи скрин. Посмотрю, что там у тебя.

Умеешь скрины кстати сюда выкладывать

Все разобрался)) не правильно установил )

 
Данил Кузнецов #:

Все разобрался)) не правильно установил )

Теперь будете искать трейдеров?

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Здравствуйте,а как можно скачать индикатор на смартфон??
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