Язык MQL5. Проблемы с MqlTradeResult

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Доброго времени суток всем.

Выполняется следующий код:

MqlTradeRequest request = {};
MqlTradeResult result = {};
request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
request.magic = 99999;
request.symbol = "BAC";
request.volume = 1000;
request.type = ORDER_TYPE_BUY;
bool sended = OrderSend(request, result);


На демо-счете в переменную result благополучно заносятся данные, и я могу получить result.price (цена входа в сделку). На реальном торговом счете result.price равен 0. Кто-нибудь сталкивался, можете помочь?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Информация о счете - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
А какой получается result.retcode? 10008 или 10009?
 
kz001pan:

Доброго времени суток всем.

Выполняется следующий код:


На демо-счете в переменную result благополучно заносятся данные, и я могу получить result.price (цена входа в сделку). На реальном торговом счете result.price равен 0. Кто-нибудь сталкивался, можете помочь?

На реальном счете Ваш брокер пересылает торговый приказ во внешнюю систему (например на биржу). Посмотрите справку: Общая схема торговых операций 

Схема торговых операций: путь ордера от создания до исполнения брокером

Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и...
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