Язык MQL5. Проблемы с MqlTradeResult
А какой получается result.retcode? 10008 или 10009?
kz001pan:
Доброго времени суток всем.
Выполняется следующий код:
На демо-счете в переменную result благополучно заносятся данные, и я могу получить result.price (цена входа в сделку). На реальном торговом счете result.price равен 0. Кто-нибудь сталкивался, можете помочь?
На реальном счете Ваш брокер пересылает торговый приказ во внешнюю систему (например на биржу). Посмотрите справку: Общая схема торговых операций
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и...
Вы упускаете торговые возможности:
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Доброго времени суток всем.
Выполняется следующий код:
На демо-счете в переменную result благополучно заносятся данные, и я могу получить result.price (цена входа в сделку). На реальном торговом счете result.price равен 0. Кто-нибудь сталкивался, можете помочь?