Изменение тарифного плана
Открывашка принудительно переводит всех клиентов на новые тарифные планы.
То есть было 8 тарифов, стало 3.
Я торгую акциями по принципу "купил и забыл".
У меня был универсальный, он мне не нравился, так как при не частой покупке акций, кроме обычной комиссии снимали ещё какие то 175 рублей.
Правда эти 175 руб снимали раз в месяц если были какие то телодвижения с моей стороны.
Менеджер из открывашки говорил, что при такой торговле выгоднее тариф "Всё включено", но мне лениво было проверять эту инфу, а потом ещё и тариф менять.
Теперь они сами переведут.
Это разве плохо?
Открывашка принудительно переводит всех клиентов на новые тарифные планы.
|
Устаревший тариф
|
Новый тариф
|
Универсальный
|
Все включено
|
Конверсионный
|
Все включено
|
Профессионал
|
Спекулятивный
|
Стандартный +
|
Все включено
|
Персональный
|
Все включено
|
Персональный ИТП
|
Все включено
|
Самостоятельное управление (ИИС)
|
Все включено
|
Стандартный ИТП
|
Инвестиционный
Это они письмо прислали? Мне ничего не прилетало.
То есть было 8 тарифов, стало 3.
Я торгую акциями по принципу "купил и забыл".
У меня был универсальный, он мне не нравился, так как при не частой покупке акций, кроме обычной комиссии снимали ещё какие то 175 рублей.
Правда эти 175 руб снимали раз в месяц если были какие то телодвижения с моей стороны.
Менеджер из открывашки говорил, что при такой торговле выгоднее тариф "Всё включено", но мне лениво было проверять эту инфу, а потом ещё и тариф менять.
Теперь они сами переведут.
Это разве плохо?
Стало не три, а четыре, может лучше Инвестиционный взять, вдруг на срочном рынке захочешь поторговать
Мне пока не прилетало.
У меня (вроде) "Универсальный", на "Всё включено" комиссия на фьючах вырастет более чем в 10 раз.
Все скальперские стратегии (которые ещё не) пойдут лесом. На дешёвых фьючах тоже ловить будет нечего.
Мне пока не прилетало.
У меня (вроде) "Универсальный", на "Всё включено" комиссия на фьючах вырастет более чем в 10 раз.
Все скальперские стратегии (которые ещё не) пойдут лесом. На дешёвых фьючах тоже ловить будет нечего.
из личного кабинета можно самому переключиться на желаемый тариф, не обязательно ждать когда переключат
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Открывашка принудительно переводит всех клиентов на новые тарифные планы.