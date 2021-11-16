Изменение тарифного плана

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Открывашка принудительно переводит всех клиентов на новые тарифные планы.

Счета с устаревшими тарифами  с 13 ноября 2021 года будут переведены на новые тарифы по следующему принципу:
Устаревший тариф
Новый тариф
Универсальный
Все включено
Конверсионный
Все включено
Профессионал
Спекулятивный
Стандартный +
Все включено
Персональный
Все включено
Персональный ИТП
Все включено
Самостоятельное управление (ИИС)
Все включено
Стандартный ИТП
Инвестиционный
 
prostotrader:

Открывашка принудительно переводит всех клиентов на новые тарифные планы.

Счета с устаревшими тарифами  с 13 ноября 2021 года будут переведены на новые тарифы по следующему принципу:

То есть было 8 тарифов, стало 3.

Я торгую акциями по принципу "купил и забыл".

У меня был универсальный, он мне не нравился, так как при не частой покупке акций, кроме обычной комиссии  снимали ещё какие то 175 рублей.

Правда эти 175 руб снимали раз в месяц если были какие то телодвижения с моей стороны.

Менеджер из открывашки говорил, что при такой торговле выгоднее тариф "Всё включено", но мне лениво было проверять эту инфу, а потом ещё и тариф  менять.

Теперь они сами переведут. 

Это разве плохо? 

 
prostotrader:

Открывашка принудительно переводит всех клиентов на новые тарифные планы.

Счета с устаревшими тарифами  с 13 ноября 2021 года будут переведены на новые тарифы по следующему принципу:
Устаревший тариф
Новый тариф
Универсальный
Все включено
Конверсионный
Все включено
Профессионал
Спекулятивный
Стандартный +
Все включено
Персональный
Все включено
Персональный ИТП
Все включено
Самостоятельное управление (ИИС)
Все включено
Стандартный ИТП
Инвестиционный

Это они письмо прислали? Мне ничего не прилетало.

 
Обращаю внимание всех, "Все включено" - это полный пц. На фьючах 10р/контракт.
 
JRandomTrader #:

Это они письмо прислали? Мне ничего не прилетало.

Да

 
JRandomTrader #:

Это они письмо прислали? Мне ничего не прилетало.

да, прилетело, сегодня с утра

 
Aleksandr Slavskii #:

То есть было 8 тарифов, стало 3.

Я торгую акциями по принципу "купил и забыл".

У меня был универсальный, он мне не нравился, так как при не частой покупке акций, кроме обычной комиссии  снимали ещё какие то 175 рублей.

Правда эти 175 руб снимали раз в месяц если были какие то телодвижения с моей стороны.

Менеджер из открывашки говорил, что при такой торговле выгоднее тариф "Всё включено", но мне лениво было проверять эту инфу, а потом ещё и тариф  менять.

Теперь они сами переведут. 

Это разве плохо? 

Стало не три, а четыре, может лучше Инвестиционный взять, вдруг на срочном рынке захочешь поторговать

 

Мне пока не прилетало.

У меня (вроде) "Универсальный", на "Всё включено" комиссия на фьючах вырастет более чем в 10 раз.

Все скальперские стратегии (которые ещё не) пойдут лесом. На дешёвых фьючах тоже ловить будет нечего.

 
JRandomTrader #:

Мне пока не прилетало.

У меня (вроде) "Универсальный", на "Всё включено" комиссия на фьючах вырастет более чем в 10 раз.

Все скальперские стратегии (которые ещё не) пойдут лесом. На дешёвых фьючах тоже ловить будет нечего.

из личного кабинета можно самому переключиться на желаемый тариф, не обязательно ждать когда переключат

 
Rafil Nurmukhametov #:

из личного кабинета можно самому переключиться на желаемый тариф, не обязательно ждать когда переключат

Подожду письма.

[Удален]  
Ну не знаю, ребята, так дорого что-то. Вот на центовом счёте в местном ДЦ всё так дёшево...
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