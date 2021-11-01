Код получился слишком большой . void OnTick() не проходит до конца . Что делать?

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void OnTick() не проходит  до конца . Что делать?
 
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void OnTick() не проходит  до конца . Что делать?

Комиссия телепатов и ясновидящих в полном составе уже анализирует Ваш код!

Предоставлять на форум примеры кода ни в коем случае не нужно.

 
Golden Ratio:
Что делать?

Расставить отладочные принты внутри функции OnTick очевидно же...

 
Это не от большого кода. 
 
Golden Ratio:
void OnTick() не проходит  до конца . Что делать?
В Вашем случае приход следующего тика прерывает обработку предыдущего. Делаю так: считаю тики и четные пропускаю. Помогает.
[Удален]  
zvezdocheet #:
приход следующего тика прерывает обработку предыдущего

.

 
zvezdocheet #:
В Вашем случае приход следующего тика прерывает обработку предыдущего. Делаю так: считаю тики и четные пропускаю. Помогает.

Еще надо обязательно третий тик в пятницу пропускать и предпоследний тик в среду.

 
zvezdocheet #:
В Вашем случае приход следующего тика прерывает обработку предыдущего. Делаю так: считаю тики и четные пропускаю. Помогает.


Простите, не смог удержаться.

 
zvezdocheet #:
В Вашем случае приход следующего тика прерывает обработку предыдущего. Делаю так: считаю тики и четные пропускаю. Помогает.
Не надо пропускать, важная информация теряется. Достаточно ещё одну копию робота запустить, тики будут поочерёдно раздаваться роботам. Для уверенности можно и больше копий запустить.
 
Golden Ratio:
void OnTick() не проходит  до конца . Что делать?

Это явный признак ошибки в проектировании приложения. Что делать?

  • в каждую функцию добавить печать времени ее исполнения. Цель - выявить самые "тормозные" и "вылечить"
  • временно (или навсегда ;-) перенести функционал из OnTick в OnTimer
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