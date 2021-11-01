Код получился слишком большой . void OnTick() не проходит до конца . Что делать?
void OnTick() не проходит до конца . Что делать?
Golden Ratio:
void OnTick() не проходит до конца . Что делать?
void OnTick() не проходит до конца . Что делать?
Комиссия телепатов и ясновидящих в полном составе уже анализирует Ваш код!
Предоставлять на форум примеры кода ни в коем случае не нужно.
Golden Ratio:
Что делать?
Что делать?
Расставить отладочные принты внутри функции OnTick очевидно же...
Это не от большого кода.
Golden Ratio:В Вашем случае приход следующего тика прерывает обработку предыдущего. Делаю так: считаю тики и четные пропускаю. Помогает.
void OnTick() не проходит до конца . Что делать?
void OnTick() не проходит до конца . Что делать?
zvezdocheet #:Не надо пропускать, важная информация теряется. Достаточно ещё одну копию робота запустить, тики будут поочерёдно раздаваться роботам. Для уверенности можно и больше копий запустить.
В Вашем случае приход следующего тика прерывает обработку предыдущего. Делаю так: считаю тики и четные пропускаю. Помогает.
В Вашем случае приход следующего тика прерывает обработку предыдущего. Делаю так: считаю тики и четные пропускаю. Помогает.
Golden Ratio:
void OnTick() не проходит до конца . Что делать?
void OnTick() не проходит до конца . Что делать?
Это явный признак ошибки в проектировании приложения. Что делать?
- в каждую функцию добавить печать времени ее исполнения. Цель - выявить самые "тормозные" и "вылечить"
- временно (или навсегда ;-) перенести функционал из OnTick в OnTimer
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