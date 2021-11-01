tested with error "wrong timeframe request in Open Prices mode" in 0:00:00.000
Тестерный советник, максимально упрощённый, работающий по ценам закрытия предыдущей свечи.
Как видно в коде таймфрейм аллигатора и проверка сигнала на открытие/закрытие сделки привязаны к параметру
Если я запускаю оптимизацию по ценам открытия и включаю оптимизацию этого параметра
Получаю кучу подобных записей в лог 2021.10.30 22:55:40.179 Core 24 pass 331780 tested with error "wrong timeframe request in Open Prices mode" in 0:00:00.000
Если оптимизацию запускать "каждый тик на основе реальных тиков" таких записей нет.
Просто хотелось за одну оптимизацию получить результаты с разных таймфреймов.
При оптимизации "каждый тик на основе реальных тиков" это довольно таки долгий процесс, а при оптимизации по "ценам открытия" вот такая ошибка.
Кто виноват и что делать?
Попробуйте в OnInit() вставить Alert(таймфрейм);
Почитал справку там написано.
Существует ряд ограничений применения режима "Только цены открытия":
- Нельзя использовать режим торговли "Произвольная задержка";
- В тестируемом эксперте невозможно обратиться к данным более низкого таймфрейма, чем тот, что используется для тестирования/оптимизации. Например, если тестирование/оптимизация осуществляется на периоде H1, то вы можете обращаться к данным H2, H3, H4 и т.д., но не к данным M30, M20, M10 и т.д. Помимо этого, более старшие таймфреймы, к которым идет обращение, должны быть кратными таймфрейму тестирования. Например, при тестировании на периоде M20 нельзя обратиться к таймфрейму M30, но можно к H1. Эти ограничения обусловлены невозможностью получить данные более низких и не кратных таймфреймов из баров, генерируемых при тестировании/оптимизации.
- Ограничения по обращению к данным других таймфреймов распространяются и на другие символы, чьи данные используются советником. Однако в этом случае ограничением для каждого символа служит первый таймфрейм, к которому произошло обращение во время тестирования/оптимизации. Например, тестирование осуществляется на символе и периоде EURUSD H1, советник в первый раз обратился к символу GBPUSD M20. В этой ситуации советник в дальнейшем может использовать данные EURUSD H1, H2, и т.д., а также GBPUSD M20, H1, H2 и т.д.
Обратите внимание на вот этот "перл" : при тестировании на периоде M20 нельзя обратиться к таймфрейму M30, но можно к H1
Но в настройках вы не можете выбрать М20 и Н1 не выбрав ещё и М30 !!!
Понятно что ограничения чем то обусловлены, к этому вопросов нет. Вопрос почему не сделано, чтоб при тестировании на М20 в выпадающем списке таймфреймов просто не было М30 ???
советник по часу молотит оптимизацию на таймфреймах которых нет, при этом записывает по 50 метров логов.
По уму должно быть так: если оптимизируем на М5 то в настройках таймфрейм можно выбрать только М5-М10-М20-М30-Н1 и т.д. , а М6 и М12 просто должны отсутствовать в списке.
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Тестерный советник, максимально упрощённый, работающий по ценам закрытия предыдущей свечи.
Как видно в коде таймфрейм аллигатора и проверка сигнала на открытие/закрытие сделки привязаны к параметру
Если я запускаю оптимизацию по ценам открытия и включаю оптимизацию этого параметра
Получаю кучу подобных записей в лог 2021.10.30 22:55:40.179 Core 24 pass 331780 tested with error "wrong timeframe request in Open Prices mode" in 0:00:00.000
Если оптимизацию запускать "каждый тик на основе реальных тиков" таких записей нет.
Просто хотелось за одну оптимизацию получить результаты с разных таймфреймов.
При оптимизации "каждый тик на основе реальных тиков" это довольно таки долгий процесс, а при оптимизации по "ценам открытия" вот такая ошибка.
Кто виноват и что делать?