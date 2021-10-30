Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а получаю оптимизацию ГА - страница 2
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Владимир, а прямо сказать, без намёков к осмыслению, никак нельзя?
Покажите пожалуйста количество рассчитанных проходов на обоих терминалах. Именно на это количество указывает стрелка #2
Покажите пожалуйста количество рассчитанных проходов на обоих терминалах. Именно на это количество указывает стрелка #2
Первый терминал, там на котором меняет оптимизацию.
Terminal MetaTrader 5 x64 build 3092 started for MetaQuotes Software Corp.
Terminal Windows 10 build 19043, 24 x Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz, 19 / 31 Gb memory, 110 / 237 Gb disk, UAC, GMT+7
В том где нормально работает видно 4.5 миллиона проходов, здесь же запускается ГА всего 10.5 тысяч проходов, хотя в настройках видно, что стоит "полный перебор всех параметров"
Покажите пожалуйста количество рассчитанных проходов на обоих терминалах. Именно на это количество указывает стрелка #2
Ага. Наконец то понял о чём вы спрашиваете.
Да действительно. Вручную выставлял "абсолютно" одинаковые значения. Ну и в одной циферке всё таки ошибся. Да, так и есть, слишком много проходов.
Вопрос закрыт.
Спасибо за помощь.
Ага. Наконец то понял о чём вы спрашиваете.
Да действительно. Вручную выставлял "абсолютно" одинаковые значения. Ну и в одной цифирке всё таки ошибся. Да, так и есть, слишком много проходов.
Вопрос закрыт.
Спасибо за помощь.
:)На всякий случай справка: Количество проходов тестирования
:)На всякий случай справка: Количество проходов тестирования
Да я в читал это.
К сожалению в запарке забыл , что параметры можно перенести в два клика ctrl+c ctrl+v. Переносил по памяти вот и ошибся.
Надеюсь ГА автоматически включается при большом количестве проходов по объективным причинам, а не с целью заботы о юзере, типа чтоб не помер до конца оптимизации)))
А вы не в курсе вот такая остановка прохода оптимизации
Может повлиять на результаты ГА или нет?
Очень сильно сокращает время оптимизации, если поставить к примеру просадку = 30%, то при старте пишет, что оптимизация будет длятся 140 часов, а на деле заканчивается через 5 часов.
Terminal MetaTrader 5 x64 build 3092 .
Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а запускается оптимизация ГА.
В другом терминале с таким же билдом, такой ошибки нет.
Почитайте справку, там написана причина
Да с этим вопросом Владимир уже помог разобраться.
От вас же хотелось увидеть ответ на вопрос который чуть выше вашего ответа.
вот этот
А вы не в курсе вот такая остановка прохода оптимизации
Может повлиять на результаты ГА или нет?
А вы не в курсе вот такая остановка прохода оптимизации
Может повлиять на результаты ГА или нет?
Вы хотите получить ответ или понять? Ответ - Да. Для понимания читайте как происходит оптимизации - алгоритм.
Вы хотите получить ответ или понять? Ответ - Да. Для понимания читайте как происходит оптимизации - алгоритм.
Спасибо. Понять это, я уже понял, просто хотел услышать подтверждение своего понимания.
Ещё раз спасибо.