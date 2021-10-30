Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а получаю оптимизацию ГА - страница 2

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Aleksandr Slavskii #:

Владимир, а прямо сказать, без намёков к осмыслению, никак нельзя?

Покажите пожалуйста количество рассчитанных проходов на обоих терминалах. Именно на это количество указывает стрелка #2



 
Vladimir Karputov #:

Покажите пожалуйста количество рассчитанных проходов на обоих терминалах. Именно на это количество указывает стрелка #2

Первый терминал, там на котором меняет оптимизацию.

Terminal MetaTrader 5 x64 build 3092 started for MetaQuotes Software Corp.

Terminal Windows 10 build 19043, 24 x Intel Xeon  E5-2678 v3 @ 2.50GHz, 19 / 31 Gb memory, 110 / 237 Gb disk, UAC, GMT+7


В том где нормально работает видно 4.5 миллиона проходов, здесь же запускается ГА всего 10.5 тысяч проходов, хотя в настройках видно, что стоит "полный перебор всех параметров"


 


Vladimir Karputov #:

Покажите пожалуйста количество рассчитанных проходов на обоих терминалах. Именно на это количество указывает стрелка #2

Ага. Наконец то понял о чём вы спрашиваете. 

Да действительно. Вручную выставлял "абсолютно"  одинаковые значения. Ну и в одной циферке всё таки ошибся. Да, так и есть, слишком много проходов.

Вопрос закрыт.

Спасибо за помощь.

 
Aleksandr Slavskii #:

Ага. Наконец то понял о чём вы спрашиваете. 

Да действительно. Вручную выставлял "абсолютно" одинаковые значения. Ну и в одной цифирке всё таки ошибся. Да, так и есть, слишком много проходов.

Вопрос закрыт.

Спасибо за помощь.

:) 

На всякий случай справка: Количество проходов тестирования
Типы оптимизации - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Типы оптимизации - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В тестере стратегий предусмотрено два режима оптимизации, переключение между которыми происходит на вкладке "Настройка". В данном режиме...
 
Vladimir Karputov #:

:) 

На всякий случай справка: Количество проходов тестирования

Да я в читал это.

К сожалению в запарке забыл , что параметры можно перенести в два клика ctrl+c  ctrl+v.  Переносил по памяти вот и ошибся.

Надеюсь ГА автоматически включается при большом количестве проходов по объективным причинам, а не с целью заботы о юзере, типа чтоб не помер до конца оптимизации)))

А вы не в курсе вот такая остановка прохода оптимизации

   if(TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT) > Prosadka) // остановим тестирование при не приемлемом значении просадки
      TesterStop();

Может повлиять на результаты ГА или нет?


Очень сильно сокращает время оптимизации, если поставить к примеру просадку = 30%, то при старте пишет, что оптимизация будет длятся 140 часов, а на деле заканчивается через 5 часов.

 
Aleksandr Slavskii:

Terminal MetaTrader 5 x64 build 3092 .

Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а запускается оптимизация ГА.

В другом терминале с таким же билдом, такой ошибки нет.

Почитайте справку, там написана причина
 
Rashid Umarov #:
Почитайте справку, там написана причина

Да с этим вопросом Владимир уже помог разобраться.

От вас же хотелось увидеть ответ на вопрос который чуть выше вашего ответа.

вот этот 

А вы не в курсе вот такая остановка прохода оптимизации

   if(TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT) > Prosadka) // остановим тестирование при не приемлемом значении просадки
      TesterStop();

Может повлиять на результаты ГА или нет?

Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а получаю оптимизацию ГА
Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а получаю оптимизацию ГА
  • 2021.10.30
  • www.mql5.com
Terminal MetaTrader 5 x64 build 3092 . Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а запускается оптимизация ГА...
 
Aleksandr Slavskii #:

А вы не в курсе вот такая остановка прохода оптимизации

Может повлиять на результаты ГА или нет?

Вы хотите получить ответ или понять? Ответ - Да. Для понимания читайте  как происходит оптимизации - алгоритм.

 
Rashid Umarov #:

Вы хотите получить ответ или понять? Ответ - Да. Для понимания читайте  как происходит оптимизации - алгоритм.

Спасибо. Понять это, я уже понял, просто хотел услышать подтверждение своего понимания.

Ещё раз спасибо.

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