initialization failed (-1) Маркет

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Приветствую Всех.

Мне клиенты пишут, что не могут протестировать мой продукт.

Ошибка:

2021.10.28 10:37:56.715 2021.01.04 00:01:00 AvaTradeSystem Technology MT4 GBPUSD,M1: initialization failed (-1)


Это ошибка в коде или траблы терминала?

 
Код инициализации кидайте.
 

У вас актуальное обновление на текущий момент от 22 октября 2021, вероятнее всего в билде терминала 1350

1350

У клиента должна быть версия терминала не ниже. Маркет вносит в код защиту от копирования, но никак не нарушает алгоритм кода.

Валидация прошла при обновлении успешно, у вас тоже всё работает насколько я понял. Значит чудес не бывает, начинать надо с актуальной версии терминала у клиента. Если это не поможет, искать причины дальше.

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