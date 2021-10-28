initialization failed (-1) Маркет
Код инициализации кидайте.
У вас актуальное обновление на текущий момент от 22 октября 2021, вероятнее всего в билде терминала 1350
У клиента должна быть версия терминала не ниже. Маркет вносит в код защиту от копирования, но никак не нарушает алгоритм кода.
Валидация прошла при обновлении успешно, у вас тоже всё работает насколько я понял. Значит чудес не бывает, начинать надо с актуальной версии терминала у клиента. Если это не поможет, искать причины дальше.
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Ошибка:
2021.10.28 10:37:56.715 2021.01.04 00:01:00 AvaTradeSystem Technology MT4 GBPUSD,M1: initialization failed (-1)
Это ошибка в коде или траблы терминала?