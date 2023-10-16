MetaTrader 4 на Windows 11 ARM для Apple Macbook M1
В чем может быть проблема? Как запустить терминал?
Microsoft подтвердила, что Windows 11 не поддерживает компьютеры с чипом Apple M1
Загуглите
Опишите заново точно, на какой платформе и с применением каких виртуализаторов вы пробуете запустить?
И точную версию OS BigSur.Под чистым Windows 10/11 ARM инсталлируются и запускаются 32 битные MetaTrader 4/5. Под Mac работают МТ4 32 битный(Crossover/Wine) и 64 битный МТ5.
Apple Macbook Air M1 2020
Mac Os Big Sur 11.3.1
Parallels Desktop for Mac 1.7.1 (текущая версия из App store)
Внутри установлен Windows 11 Pro Insider Prew (ARM) Версия для разработчиков, которая загружается с сайта майкрософт.
MetaTrader 4 устанавливается через инсталятор, но потом не запускается.
MetaTrader 5 запускается и работает как нужно.
Как минимум, надо обновиться до версии 11.6, так как в первых версиях есть несовместимости у эмулятора Rosetta.
По запуску МТ4 нужны логи терминала.
Есть ли отдельная ветка по Windows 11, или могу написать здесь ?
Описание проблемы:
Установил вин 11 месяца 2 назад, пользовался спокойно мт4 версии 1340. Последние 3 недели не открывал терминалы, При открытии просит обновится, соглашаюсь на предупреждение UAC и всё, мт4 вылетает и больше не запускается. У меня 1340 версия, 14 октября вышла версия 1350, походу мои мт4 именно на неё и пытаются обновится. Перепробовал 10 терминалов, всё одинаково. Теперь ни один не запускается. Может знаете в чем может быть проблема?
Есть ли отдельная ветка по Windows 11, или могу написать здесь ?
Описание проблемы:
Установил вин 11 месяца 2 назад, пользовался спокойно мт4 версии 1340. Последние 3 недели не открывал терминалы, При открытии просит обновится, соглашаюсь на предупреждение UAC и всё, мт4 вылетает и больше не запускается. У меня 1340 версия, 14 октября вышла версия 1350, походу мои мт4 именно на неё и пытаются обновится. Перепробовал 10 терминалов, всё одинаково. Теперь ни один не запускается. Может знаете в чем может быть проблема?
попробуйте создать папку "Portable MT4" скопируйте в неё
1. скопировать два файла
2. отправить ярлык на рабочий стол и в свойствах дописать ("D:\Program Files(D)\2Portable MT4\terminal.exe" /portable)
3. найти любого брокера
4. создан счёт
5. после всех выше действий - у вас папка будет выглядеть так
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
почему-то папка с мелодией не создалась - вот скопировал из другой установки
\\\\
да ещё два файла для установки https://disk.yandex.ru/d/grRuJ7mlNDcWCg
попробуйте создать папку "Portable MT4" скопируйте в неё
1. скопировать два файла
2. отправить ярлык на рабочий стол и в свойствах дописать ("D:\Program Files(D)\2Portable MT4\terminal.exe" /portable)
3. найти любого брокера
4. создан счёт
5. после всех выше действий - у вас папка будет выглядеть так
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
почему-то папка с мелодией не создалась - вот скопировал из другой установки
\\\\
да ещё два файла для установки https://disk.yandex.ru/d/grRuJ7mlNDcWCg
А если у меня все терминалы 10штук на диске Д, то есть они и так портабл. Всё равно повторишь шаги ваши?
У меня нет установленных терминалов на диске С.
А если у меня все терминалы 10штук на диске Д, то есть они и так портабл. Всё равно повторишь шаги ваши?
У меня нет установленных терминалов на диске С.
можно попробовать удалить эту папку
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ещё при установки просит от администратора установку - я всегда отказываю, установка всё равно продолжиться . если у вас не одна учетка на компе - короче терминал мог установится под другого пользователя
\\
папки могут быть и на другом диске - главное что бы терминал запускался из ярлыка и в свойствах ярлыка - прописано /portable
Есть ли отдельная ветка по Windows 11, или могу написать здесь ?
Описание проблемы:
Установил вин 11 месяца 2 назад, пользовался спокойно мт4 версии 1340. Последние 3 недели не открывал терминалы, При открытии просит обновится, соглашаюсь на предупреждение UAC и всё, мт4 вылетает и больше не запускается. У меня 1340 версия, 14 октября вышла версия 1350, походу мои мт4 именно на неё и пытаются обновится. Перепробовал 10 терминалов, всё одинаково. Теперь ни один не запускается. Может знаете в чем может быть проблема?
Некоторое время назад примерно тоже самое было у некоторых пользователей с МТ4 билдом 1340 на Windows 10.
Причина - антивирус (аваст и AVG) и у некоторых - файрвол.
Вот часть постов и решение (некоторые посты по ссылкам читайте со встроенным переводчиком, который есть на каждом посте):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Sergey Golubev, 2021.09.10 09:38...
Или если у вас антивирус avast или AVG, то необходимо сделать в антивируснике исключение на МТ4 (или пользоваться другими антивирусниками).
...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Моя торговая платформа отключилась одна
Сергей Голубев , 2021.09.08 01:18
Некоторые пользователи вчера сообщили о проблеме с антивирусом.
прочтите сообщение №10 , сообщение №11 , сообщение №20 , сообщение №24 и сообщение №25
- Как установить чистый МТ4 и любую сборку МТ5 (3 примера со скриншотами): эта страница
- Ограничения на использование старых сборок MT4 / MT5 или старых версий Windows (включая проблему с антивирусом): эта страница
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2021.09.10 10:37
Занесите терминал в исключения антивируса. Затем полностью выгрузите антивирус из памяти компьютера.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Не работает терминал и редактор кода.
Логи не создаются.
Пробовал включить запуск с различными режимами эмуляции - результат тот же.
В чем может быть проблема? Как запустить терминал?