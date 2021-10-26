Минимальный код простейшей нейросети
Можно ли назвать этот участок кода ветерана кодбазы Решетова нейросетью?
double perceptron_S()
}
Если нет, то как должна выглядеть самая простая нейросеть на примере того же индикатора?
Нет конечно, это просто линейный многочлен, коэффициенты которого подбираются в процессе оптимизации и создают синтетический сигнал из нескольких осцилляторов.
Надо сказать что господин Решетов весьма искусно подошёл к задаче и технической реализации, по сути он взял движок генетических алгоритмов МТ и запускал мультипроходную оптимизацию, последовательно улучшая (отфильтровывая) сигналы.
Однако понятно что такой подход несёт риски значительной переоптимизации (подгонки под данные) на тестовом участке и на форварде будет совсем не так красиво как на тесте.
Нельзя назвать это полноценной сетью, это перцептрон, единичный нейрон, но как способ создания сложного сигнала с оптимизацией это безусловно заслуживает уважения, и Решетов наверное первый или один из первых это показал.
С другой стороны это можно сделать и в любом стат.пакете... но в МТ конечно удобнее сразу видеть результаты.
Однако понятно что такой подход несёт риски значительной переоптимизации (подгонки под данные) на тестовом участке и на форварде будет совсем не так красиво как на тесте.
Вот-вот, уже и несколько осциляторов кидал на входы, форвард и бэк никак не поддаются росту.
Спасибо за ответ
Вот-вот, уже и несколько осциляторов кидал на входы, форвард и бэк никак не поддаются росту.
Спасибо за ответ
Давным-давно еще смотрел эту штуку...... на первый взляд феноменально ровные профиты в тестах..... а в итоге тлен.....
Тоже пробовал перебирать разные осцилляторы, нормировал их, и кстати похоже что AC был выбран не случайно автором, он даже лучше всех кажется...
Но вот сам подход к созданию синтетических сигналов интересен, подчеркну...
Это только на одном персептроне тотальное переобучение! Не могу представить, как ребята в ветке по сеткам выкручиваются? Там и слоёв, и весов больше... Как там рыбу можно удить?
Это только на одном персептроне тотальное переобучение! Не могу представить, как ребята в ветке по сеткам выкручиваются? Там и слоёв, и весов больше... Как там рыбу можно удить?
А вот и непонятно даже зачем нужны сети если можно просто прогнать все комбинации сплошным тестом или генетикой, при условии конечно что декартово произведение имеет вменяемые размеры, а сети нужны когда параметров модели очень много и при условии что закономерность имеет хоть сколько-нибудь устойчивый вид.
В принципе да, но проблема, думаю, как раз в проклятии размерности. Если весов много, можно конечно жертвовать их точностью (шагом), но тоже не бесконечно.
значения весов 0, 0.1, 0.2, ... 0.9, 1.0 количество весов 20 количество переборов 11^20
Да, да, это быстрый правильный путь, заглянуть внутрь процесса "на коленке".
Так что, Иван хорошую тему поднял, молодец!
Вот-вот, уже и несколько осциляторов кидал на входы, форвард и бэк никак не поддаются росту.
Спасибо за ответ
Если на входы нейронной сети подать только мусор, на выходе ничего кроме мусора не получите.
Дело не в самом перцептроне.
Дело в том, что все эти встроенные в МТ осцилляторы - ̶г̶о̶в̶н̶о̶ дерьмо.
А реализация Решетова весьма оригинальна и заслуживает внимания.
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Можно ли назвать этот участок кода ветерана кодбазы Решетова нейросетью?
double perceptron_S()
}
Если нет, то как должна выглядеть самая простая нейросеть на примере того же индикатора?