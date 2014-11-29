MetaQuotes Software Corp исполнилось 14 лет

Нашему БОЛЬШОМУ другу исполнилось 14 лет.

Моё знакомство с платформой МТ4 состоялось в 2006 г , в 2011 г познакомился с МТ5 . 

Испытываю восторг и полную эйфорию при торговле в Метатрейдере

От души поздравляю всю команду MetaQuotes с днём Рождения !

 Огромное спасибо за  МТ4 и МТ5 

 
Присоединяюсь.
 
где-то  году в 2004 я в первый раз открыл терминал и заворожённо рассматривал эти удивительно красивые графики
 
Мои присоединения к поклонам/поздравлениям
