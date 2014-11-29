MetaQuotes Software Corp исполнилось 14 лет
Нашему БОЛЬШОМУ другу исполнилось 14 лет.
Моё знакомство с платформой МТ4 состоялось в 2006 г , в 2011 г познакомился с МТ5 .
Испытываю восторг и полную эйфорию при торговле в Метатрейдере
От души поздравляю всю команду MetaQuotes с днём Рождения !
Огромное спасибо за МТ4 и МТ5