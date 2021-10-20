This indicator is called FXBS2. It is very useful on XAUUSD. Please look at the two pictures bellow,i want it to run like the "target" one,not the "now" one. please help me correct it!
Файлы:
now.png 123 kb
target.png 55 kb
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь