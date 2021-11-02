Глюки отладчика
Никто не знает?
Понятно.
Даже разработчики не знают, что с их программой...
Новый отладчик глючный, да.
Если приложить полный код, воспроизводящий проблему, есть шанс, что исправят чуть быстрее.
Но даже в этом случае шансов на ответ разработчиков будет очень мало.
Andrey Khatimlianskii #:
Новый отладчик глючный, да.
Если приложить полный код, воспроизводящий проблему, есть шанс, что исправят чуть быстрее.
Но даже в этом случае шансов на ответ разработчиков будет очень мало.
Ну хоть кто-то.
Спасибо за ответ.
Пример? Легко!
Файлы:
TestInvalidArray.mq5 3 kb
Спасибо
Проверьте в бете 3092, пожалуйста.
Разработчики, обратите пож-ста внимание, что в Отладчике не работает вид отображения целых чисел.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день.
Что за глюк такой?
Напрямую обратиться к mp_ClassToDisplay нельзя, а через объект можно:
Версия:
2021.10.20 13:58:34.716 Terminal Alpari MT5 x64 build 3081 started for Alpari
2021.10.20 13:58:34.717 Terminal Windows 10 build 19043, 16 x AMD Ryzen 7 5700U with Radeon, 9 / 15 Gb memory, 394 / 427 Gb disk, admin, GMT+3