Глюки отладчика

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Добрый день.

Что за глюк такой?

Напрямую обратиться к mp_ClassToDisplay нельзя, а через объект можно:

Версия:

2021.10.20 13:58:34.716    Terminal    Alpari MT5 x64 build 3081 started for Alpari
2021.10.20 13:58:34.717    Terminal    Windows 10 build 19043, 16 x AMD Ryzen 7 5700U with Radeon, 9 / 15 Gb memory, 394 / 427 Gb disk, admin, GMT+3

 
Никто не знает?
 

Понятно.
Даже разработчики не знают, что с их программой...

 

Новый отладчик глючный, да.

Если приложить полный код, воспроизводящий проблему, есть шанс, что исправят чуть быстрее.

Но даже в этом случае шансов на ответ разработчиков будет очень мало.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Новый отладчик глючный, да.

Если приложить полный код, воспроизводящий проблему, есть шанс, что исправят чуть быстрее.

Но даже в этом случае шансов на ответ разработчиков будет очень мало.

Ну хоть кто-то.
Спасибо за ответ.

Пример? Легко!


Файлы:
TestInvalidArray.mq5  3 kb
 
Nextor #:

Ну хоть кто-то.
Спасибо за ответ.

Пример? Легко!


Неспособность развернуть четырехуровневую вложенность выражения в обзоре переменных не означает, что отладчик глючный.

Разберемся.
 
Nextor #:

Ну хоть кто-то.
Спасибо за ответ.

Пример? Легко!


Спасибо за сообщение и предоставленный пример.
Ошибка вычисления выражения с массивами исправлена.

Исправление войдёт в следующий билд

 
Спасибо
 
Проверьте в бете 3092, пожалуйста.
 

Разработчики, обратите пож-ста внимание, что в Отладчике не работает вид отображения целых чисел.


 
Renat Fatkhullin #:
Проверьте в бете 3092, пожалуйста.
Всё работает.
Спасибо.
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