Прямоугольник
Здравствуйте! В мт 5 есть возможность нарисовать прямоугольник. А можно как-нибудь сделать, чтобы этот прямоугольник мог удлиняться вправо как на сайте трейдинг вью?
alex_34:
Здравствуйте! В мт 5 есть возможность нарисовать прямоугольник. А можно как-нибудь сделать, чтобы этот прямоугольник мог удлиняться вправо как на сайте трейдинг вью?
Здравствуйте! В мт 5 есть возможность нарисовать прямоугольник. А можно как-нибудь сделать, чтобы этот прямоугольник мог удлиняться вправо как на сайте трейдинг вью?
Нужно написать MQL5 код - например это может быть индикатор. Пример перемещения прямоугольников и изменение размера: Two Highest Rectangle N Bars
Two Highest Rectangle N Bars
- www.mql5.com
Индикатор без индикаторных буферов - работа с двумя графическими объектами: OBJ_RECTANGLE
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь