Прямоугольник

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Здравствуйте! В мт 5 есть возможность нарисовать прямоугольник. А можно как-нибудь сделать, чтобы этот прямоугольник мог удлиняться вправо как на сайте трейдинг вью?
 

не знаю как в тредингвью (лень смотреть), 

но если поставить дату 2030-2040 г, то одна из сторон прямоугольника улетит вправо. Правда двигать его будет неудобно

 
alex_34:
Здравствуйте! В мт 5 есть возможность нарисовать прямоугольник. А можно как-нибудь сделать, чтобы этот прямоугольник мог удлиняться вправо как на сайте трейдинг вью?

Нужно написать MQL5 код - например это может быть индикатор. Пример перемещения прямоугольников и изменение размера: Two Highest Rectangle N Bars

Two Highest Rectangle N Bars

Two Highest Rectangle N Bars
Two Highest Rectangle N Bars
  • www.mql5.com
Индикатор без индикаторных буферов - работа с двумя графическими объектами: OBJ_RECTANGLE
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