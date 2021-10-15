Различие маржи на тестере и реальной торговле

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Добрый вечер. У меня написан "стоп-кран", срабатывающий при достижении определенного кол-ва уровня маржи. Проблема в том, что на реале и тестере они срабатывают в разное время. Когда на реале пишет 200%, на тестере - 350%. При этом все настройки(плечо, депо, лот, и т.д.) одиноковые... 
Может кто-нибудь сталкивался?!
 
Maximoka_test2:
Добрый вечер. У меня написан "стоп-кран", срабатывающий при достижении определенного кол-ва уровня маржи. Проблема в том, что на реале и тестере они срабатывают в разное время. Когда на реале пишет 200%, на тестере - 350%. При этом все настройки(плечо, депо, лот, и т.д.) одиноковые... 
Может кто-нибудь сталкивался?!

Вероятно в тестере Вы указали депозит значительно больший, чем Вам реальный счет - поэтому и маржа разная. 

 

и там и там по 10 000.

 
Maximoka_test2 #:

и там и там по 10 000.

Кредитное плечо? Тип валюты торгового счета? Эти значения совпадают на реальном счете и в тестере?

Есть ли открытые (другие позиции) на торговом счете?
 

все совпадает - в том-то и штука, демик открыл только для бота - других позиций нет. 

Я уже думаю, может дело в брокере?!

 
Maximoka_test2 #:

все совпадает - в том-то и штука, демик открыл только для бота - других позиций нет. 

Я уже думаю, может дело в брокере?!

Проверьте спецификацию символа в тетере и в реале. А ещё, вероятно, Вы в тестере нажали чекбокс:

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