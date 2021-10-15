Различие маржи на тестере и реальной торговле
Maximoka_test2:
Добрый вечер. У меня написан "стоп-кран", срабатывающий при достижении определенного кол-ва уровня маржи. Проблема в том, что на реале и тестере они срабатывают в разное время. Когда на реале пишет 200%, на тестере - 350%. При этом все настройки(плечо, депо, лот, и т.д.) одиноковые...
Может кто-нибудь сталкивался?!
Добрый вечер. У меня написан "стоп-кран", срабатывающий при достижении определенного кол-ва уровня маржи. Проблема в том, что на реале и тестере они срабатывают в разное время. Когда на реале пишет 200%, на тестере - 350%. При этом все настройки(плечо, депо, лот, и т.д.) одиноковые...
Может кто-нибудь сталкивался?!
Вероятно в тестере Вы указали депозит значительно больший, чем Вам реальный счет - поэтому и маржа разная.
и там и там по 10 000.
все совпадает - в том-то и штука, демик открыл только для бота - других позиций нет.
Я уже думаю, может дело в брокере?!
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Может кто-нибудь сталкивался?!