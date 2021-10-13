Действительно ли в MQL5 более быстрое исполнение ордеров (открытие позиции) - страница 2

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 Georgiy Merts Доступно объяснил. Могу пару слов добавить. 

С какой скоростью надо открывать и закрывать ордера, что бы переступить - перекрыть порог спреда.?

Не думайте что это так просто в процессе трейдинга.

Да, это сетка для ловли лОсей. Чем быстрее открылся и чаще тем больше лосей поймаешь.)

Тише едешь - дальше будешь. (Народная поговорка).

 
Uladzimir Izerski #:

 Georgiy Merts Доступно объяснил. Могу пару слов добавить. 

С какой скоростью надо открывать и закрывать ордера, что бы переступить - перекрыть порог спреда.?

Не думайте что это так просто в процессе трейдинга.

Да, это сетка для ловли лОсей. Чем быстрее открылся и чаще тем больше лосей поймаешь.)

Тише едешь - дальше будешь. (Народная поговорка).

Наверное, стоит добавить вот что. Если исполнение Instant Execution, то задержка исполнения ордера сервером не влияет на курс, по которому он будет исполнен, а возможные реквоты не наносят трейдеру материального ущерба. То же самое относится к исполнению по запросу (аналог обмена валют по телефону) и в случае торговли с помощью стакана лимитных заявок.

Однако в розничном форекс (не в настоящем, там никогда не совершаются сделки в условиях, когда одной из сторон неизвестна цены) разросся способ исполнения Market Execution. Здесь курс исполнения меняется со временем, и задержки (особенно принудительные) порождают у исполняющей ордер стороны дополнительное преимущество выбора курса из нескольких значений, имевших место за время задержки. Какое из них выберет исполняющая сторона - догадаться несложно. В этих условиях задержка исполнения ордеров существенна. Особеннно для торговых систем, умеющих угадывать, в какую сторону сдвинется курс на следующих тиках. Вся прибыль от такого высококачественного прогнозирования превратится в убыток именно за счет лишнего ожидания.

[Удален]  
Aliaksandr Maksimau:
Действительно ли в MQL5 более быстрое исполнение ордеров (открытие позиции) по сравнению с MQL4 . СТоит ли переводить в в mql5  советник с мк4

разницы нет и не может быть . Всё зависит где ваш брокер находиться и как его система, выполняет приказы.

 
Aliaksandr Maksimau #:

А скорость проверки можно повысить? И  есть ли разница  в скорости проверок условий в мкл 5 и мкл4?

Только опытным путем можно проверить. Проверку в цикл на миллион итераций и время засечь. Разные языки, на нижнем уровне разное исполнение может быть. И никто не скажет, что там на самом деле. )))

 
Aliaksandr Maksimau:
Действительно ли в MQL5 более быстрое исполнение ордеров (открытие позиции) по сравнению с MQL4 . СТоит ли переводить в в mql5  советник с мк4

Да, заведомо быстрее:

  • за счет новой архитектуры платформы
  • за счет новой оптимизированной сетевой подсистемы
  • за счет асинхронных торговых команд, позволяющих делать одновременно десятки операций параллельно
  • MQL5 до 20 раз быстрее MQL4, что дает выигрыш в скорости принятия решений


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