Нет ссылки на сигнал, найти невозможно! - страница 2
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У каждого в профиле должны хранится все исторические сигналы, чтобы их можно было в любой момент просмотреть.
Для чего каждому в профиль втюхивать информацию, которую желает видеть всего один индивид?
Для чего реанимировать данные, ставшие достоянием истории.
Почему один пользователь присваивает себе право решать, что должно быть у каждого в профиле.
Почему один пользователь присваивает себе право решать, что должно быть у каждого в профиле.
чёта агрессии слишком много, попейте что-нибудь успокоительное.
Для чего каждому в профиль втюхивать информацию, которую желает видеть всего один индивид?
Для чего реанимировать данные, ставшие достоянием истории.
Почему один пользователь присваивает себе право решать, что должно быть у каждого в профиле.
Добавишь сигнал в избранной, посматриваешь его, а потом утром открываешь, а там такое
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А так можно открыть в любой момент и посмотреть
Добавишь сигнал в избранной, посматриваешь его, а потом утром открываешь, а там такое
А так можно открыть в любой момент и посмотреть
Для чего открывать давно удаленный сигнал? Если информация потребуется - перед удалением сигнала ее следует сохранить.
Для чего каждому в профиль втюхивать информацию, которую желает видеть всего один индивид?
Для чего реанимировать данные, ставшие достоянием истории.
Чтобы подписчики видели, сколько у автора было слитых сигналов, конечно.