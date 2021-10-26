Нет ссылки на сигнал, найти невозможно! - страница 2

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Vitaly Muzichenko #:

У каждого в профиле должны хранится все исторические сигналы, чтобы их можно было в любой момент просмотреть.


Для чего каждому в профиль втюхивать информацию, которую желает видеть всего один индивид?
Для чего реанимировать данные, ставшие достоянием истории.

Почему один пользователь присваивает себе право решать, что должно быть у каждого в профиле.

 
a007 #:


Почему один пользователь присваивает себе право решать, что должно быть у каждого в профиле.


чёта агрессии слишком много, попейте что-нибудь успокоительное.

 
a007 #:


Для чего каждому в профиль втюхивать информацию, которую желает видеть всего один индивид?
Для чего реанимировать данные, ставшие достоянием истории.

Почему один пользователь присваивает себе право решать, что должно быть у каждого в профиле.

Добавишь сигнал в избранной, посматриваешь его, а потом утром открываешь, а там такое


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А так можно открыть в любой момент и посмотреть

 
Vitaly Muzichenko #:

Добавишь сигнал в избранной, посматриваешь его, а потом утром открываешь, а там такое

А так можно открыть в любой момент и посмотреть

Для чего открывать давно удаленный сигнал? Если информация потребуется - перед удалением сигнала ее следует сохранить.

 
a007 #:

Для чего каждому в профиль втюхивать информацию, которую желает видеть всего один индивид?

Для чего реанимировать данные, ставшие достоянием истории.

Чтобы подписчики видели, сколько у автора было слитых сигналов, конечно.

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