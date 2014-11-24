Сайт MQL5.community перешел на защищенный протокол HTTPS
Уже заметили, что в адресной строке браузера напротив адреса MQL5.com появилась иконка с замком? Это означает, что сайт теперь работает по протоколу HTTPS с поддержкой шифрования. Ранее этот протокол был включен только для приватной зоны - пользовательских профилей, теперь же ресурс полностью перешел на HTTPS.
Такое защищенное соединение установлено для безопасности
данных посетителей. Таким образом участники MQL5.community получают
новый уровень защиты и могут не беспокоиться за сохранность приватной информации, передаваемой через сайт.
Заметили :) ,думал опять враги атакуют - только у меня вот такая картинка висит
В Chrome у меня вот такое сообщение:
Заметили :) ,думал опять враги атакуют - только у меня вот такая картинка висит
Нет не только, у меня точно такая же картина.
