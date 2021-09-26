Установка входных параметров индикатора через советник - как реализовать? - страница 2
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проверил вот так - всё отлично работает!
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индикатор из примера документации
а вот готовый эксперт под этот индикаторФайлы:
algotrade_isar.mq5 18 kb