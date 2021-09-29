Склейка символов - куда девать объемы переноса?

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При склейке фьючерсов возникла одна сложность, идеологического толка.

Сама процедура склейки вопросов не вызывает, но накануне экспирации обычно возникает участок с огромным объемом на старом фьюче и похожий объем на новом. Это следствие переноса позиций. С точки зрения алгоритмов, учитывающих объем сделок, это будет очень сильный участок, а фактически это просто технические объемы, не вызванные рыночной ситуацией.   Есть мысли, как алгоритмически решить эту задачу, срезать эти объемы, так сказать?  я пока только прикидываю, что просто в ручном режиме указать исключительный интервал дат, в которых или не учитывать объемы вовсе, или вычесть какимто образом одни из других...

 

Ап теме, вопрос интересный. Речь же вот об этом?

Смотрю другие источники, вот например tradingview, ТФ Д1, выброс на стыке контрактов есть:

Тот же инструмент (склеенный 6E), но любой ТФ ниже дня - выброса нет! Как так? 

МТ5, сверху сентябрьский контракт, снизу декабрьский - выброса нет.


Как, по какому принципу идентифицируют и затем удаляют пустой (перекладка из контракта в контракт) объем? Думал найти ответ в отчетах СМЕ, но не нашел: просто поле объем и значение без детализации. Может просто от ОИ (который практически не меняется на фоне всплеска объемов) в пропорции считают?

 
Побарники рекомендуют анализировать участок после объема на новом фьюче - если адекватное объему движение цены отсутствует, то это  объем перенесенных позиций со старого фьюча на новый
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