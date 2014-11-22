"Вирусный" советник , индикатор, скрипт и т.д. - страница 2
А если я мух =)
Там вполне могут сделать предложение вести личную информацию в свойства эксперта, под разными предлогами, а там он будет отправлять их уже куда надо.
Согласен. и сервис "Маркет не сможет это проверить.
Приветствую Алексей - хорош уже "заливаться"
Тем более тут судят старички и у кого голова соображает, но большинство масс покупаются на всякое, а они начинают управлять толпой оставляя отзывы.
В смысле заливаться?
У кого-то поди паранойя... если надо будет - украдут и пароли и логины... речь можно вести лишь об экономическом обосновании такого программного решения.
Если из поля пароля нельзя напрямую извлечь данные, то можно вывести стандартное окно, затереть пароль и отловить нажатия клавиш.
MT4 например, хукается нормально таки. Кстати, при чем тут "вирусы" как указано в топике? У вирусов несколько иные задачи... в основном плодиться и размножаться...
Эта задачка уже ближе к трояну.