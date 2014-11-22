"Вирусный" советник , индикатор, скрипт и т.д. - страница 2

Новый комментарий
 
Zeleniy:

А если я мух =)


Значит можете устроить распродажу
 
Alexey:
Там вполне могут сделать предложение вести личную информацию в свойства эксперта, под разными предлогами, а там он будет отправлять их  уже куда надо.

Согласен. и сервис "Маркет не сможет это проверить.

 
Тем более тут судят старички и у кого голова соображает, но большинство масс залетные, глупые котята, которые хотят срубить и заработать сразу, они покупаются на всякое, они начинают управлять толпой оставляя отзывы.
 
Zeleniy:

Согласен. и сервис "Маркет не сможет это проверить.

Приветствую Алексей - хорош уже "заливаться" 
 
server:
Приветствую Алексей - хорош уже "заливаться" 
Приветствую, Вы правы =) доброй ночи.
 
Zeleniy:
Тем более тут судят старички и у кого голова соображает, но большинство масс покупаются на всякое, а они начинают управлять толпой оставляя отзывы.
Такой советник и не обязательно даже в маркете продавать, можно организовать независимый магазин, сделать раскрутку, пару красивых сигналов к ниму и все можно создавать свою базу трейдеров и их капитала.
 
В смысле заливаться?
 
Alexey:
В смысле заливаться?
 

У кого-то поди паранойя... если надо будет - украдут и пароли и логины... речь можно вести лишь об экономическом обосновании такого программного решения.

Если из поля пароля нельзя напрямую извлечь данные, то можно вывести стандартное окно, затереть пароль и отловить нажатия клавиш.

MT4 например, хукается нормально таки. Кстати, при чем тут "вирусы" как указано в топике? У вирусов несколько иные задачи... в основном плодиться и размножаться...

Эта задачка уже ближе к трояну. 

12
Новый комментарий