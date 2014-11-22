"Вирусный" советник , индикатор, скрипт и т.д.
- Цвет фона.
- Профиль рынка реальный(хотя бы от МТ4)
- Реально ли подключиться к торговому счету программно
Нужно посмотреть, имеет ли программа mql доступ к Личной информации... Тогда будет ответ.
Личная информация - соответственно применительно к терминалу:
Но пароль вытащить из поля не удасться - по моему это защита на уровне операционной защиты.
Может есть, может нет, как уберечь свой аккаунт от не правильных скриптов, какая существует защита в терминале?
если вам МК ответит, что достаточно отключить опцию "Разрешить импорт функций из DLL" -- вы поверите?
Вот еще из будущей фантастики. Сейчас многие ресурсы "объединяются" и можно авторизироватся на любом ресурсе под одним аккаунтом. Я думаю в будущем будет единый счет, а торговля происходить в разных компаниях, как банковская карта.
Уже стремятся присудить человеку единый номер и все к этому идет.
Как вы смотрите на это? Да это далекое будущее, интересно.
Спастись можно только с помощью новых систем авторизации:
- сканирование сетчатки глаза
- сканирование отпечатка пальца (ну тут просто обходится защита - нужно только отобрать палец у владельца :) )
- гибридная авторизация - с подтверждением на мобильный и выдачей одноразового пароля. Это уже реализовано - OTP-аутентификации
Можно еще отобрать глаз
Человеку, у которого украли и глаз и аккаунт - свет не мил. Отбираем и второй глаз!
А если я мух =)
