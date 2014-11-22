"Вирусный" советник , индикатор, скрипт и т.д.

Может есть, может нет, как уберечь свой аккаунт от не правильных скриптов, какая существует защита в терминале?
 
Нужно посмотреть, имеет ли программа mql доступ к Личной информации... Тогда будет ответ.
 
Что значит личная информация, которая на компьютере или непосредственно в терминале? Сам советник имеет доступ к логину с паролем?

Естественно такого нет и ни кто об этом не писал, но я думаю начинают появляться умные люди с расширением языка MQL, которые будут этим пользоваться. нет ни единой защиты которую не обошли, даже тот самый касперский, ем можно пользоваться бесплатно =)

Я вот об этом, как максимально обезопасить себя?

 
Личная информация - соответственно применительно к терминалу:

Личная информация

Но пароль вытащить из поля не удасться - по моему это защита на уровне операционной защиты. 

 
если вам МК ответит, что достаточно отключить опцию "Разрешить импорт функций из DLL" -- вы поверите?

 

 

Вот еще из будущей фантастики. Сейчас многие ресурсы "объединяются" и можно авторизироватся на любом ресурсе под одним аккаунтом. Я думаю в будущем будет единый счет, а торговля происходить в разных компаниях, как банковская карта.

Уже стремятся присудить человеку единый номер и все к этому идет.

Как вы смотрите на это? Да это далекое будущее, интересно.

 
Спастись можно только с помощью новых систем авторизации:

  • сканирование сетчатки глаза
  • сканирование отпечатка пальца (ну тут просто обходится защита - нужно только отобрать палец у владельца :) )
  • гибридная авторизация - с подтверждением на мобильный и выдачей одноразового пароля. Это уже реализовано - OTP-аутентификации

 
Можно еще отобрать глаз
 
Человеку, у которого украли и глаз и аккаунт - свет не мил. Отбираем и второй глаз!
 
А если я мух =)


 
Там вполне могут сделать предложение вести личную информацию в свойства эксперта, под разными предлогами, а там он будет отправлять их  уже куда надо.
