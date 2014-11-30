Доступны бета-версии MetaTrader 4 build 749 и MetaTrader 5 build 1016

Чтобы обновиться на них, достаточно подключиться к соответствующим серверам MetaQuotes-Demo.

В эти обновления включены исправления по багрепортам.

 
Хорошо, только не понятно какие баги были исправлены.
Release notes будет?
 

Баг с кешем в тестере остались. все так же - при смене параметров эксперта используются старые параметры и а новые только на второй запуск. #1106617

Баг связан с ChartSetSymbolPeriod - зависание эксперта с кнопкой от библиотеки разработчиков, также остался  #1096198

 
По вашим заявкам разбираемся
 
Что по поводу моей заявки?

File processing error

Ошибки, MetaTrader 5 Client, Открыта, Начата: 2014.11.18 13:59, #1106690

Облако так и не завелось на 1016...

 
Смотрим.
 

На самом деле х64.

 
Четверка всегда x86.
 

На MetaQuotes-Demo доступны бета-версии MetaTrader 4 build 751 и MetaTrader 5 build 1021

 

Renat,

планируется ли в будущих билдах МТ4 внедрить поддержку .set файлов для индикаторов?

