Доступны бета-версии MetaTrader 4 build 749 и MetaTrader 5 build 1016
Release notes будет?
Баг с кешем в тестере остались. все так же - при смене параметров эксперта используются старые параметры и а новые только на второй запуск. #1106617
Баг связан с ChartSetSymbolPeriod - зависание эксперта с кнопкой от библиотеки разработчиков, также остался #1096198
Баг с кешем в тестере остались. все так же - при смене параметров эксперта используются старые параметры и а новые только на второй запуск. #1106617
Баг связан с ChartSetSymbolPeriod - зависание эксперта с кнопкой от библиотеки разработчиков, также остался #1096198
По вашим заявкам разбираемся
Что по поводу моей заявки?
Ошибки,
MetaTrader 5 Client,
Открыта,
Начата: 2014.11.18 13:59,
#1106690
Облако так и не завелось на 1016...
Что по поводу моей заявки?
Ошибки,
MetaTrader 5 Client,
Открыта,
Начата: 2014.11.18 13:59,
#1106690
Облако так и не завелось на 1016...
На самом деле х64.
На самом деле х64.
На MetaQuotes-Demo доступны бета-версии MetaTrader 4 build 751 и MetaTrader 5 build 1021
Renat,
планируется ли в будущих билдах МТ4 внедрить поддержку .set файлов для индикаторов?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Чтобы обновиться на них, достаточно подключиться к соответствующим серверам MetaQuotes-Demo.
В эти обновления включены исправления по багрепортам.