Проблемы в индикаторном буфере, когда для графика DRAW_COLOR_LINE задано значение DRAW_NONE
Следует отметить:
Когда все линии отображаются, я получаю правильные значения и правильные графики.
В прошлый раз я предоставил код, который скомпилировался, и все равно никто не смог мне помочь. Теперь я рассказал о проблеме, с которой столкнулся, и вам нужен мой код. Есть ли здесь разработчик MT5, который может решить эту проблему, потому что это как-то связано с разработкой.
Я не могу поделиться своим кодом здесь. Я предоставил информацию, необходимую для понимания проблемы.
В прошлый раз я предоставил код, который скомпилировался, и все равно никто не смог мне помочь. Теперь я рассказал о проблеме, с которой столкнулся, и вам нужен мой код. Есть ли здесь разработчик MT5, который может решить эту проблему, потому что это как-то связано с разработкой.
Я не могу поделиться своим кодом здесь. Я предоставил информацию, необходимую для понимания проблемы.
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Проблемы в индикаторном буфере, когда для графика DRAW_COLOR_LINE задано значение DRAW_NONE
Vladimir Karputov, 2021.09.15 14:10Предоставьте минимальный код, который воспроизводит проблему. Естественно код должен компилироваться.
Поскольку в моем индикаторе много графиков, я намеренно скрываю некоторые графики, устанавливая для них значение DRAW_NONE.
неотображаемые буферы лучше маркировать как INDICATOR_CALCULATIONS
Вот индикатор из поставки: [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\BB.mq5
Для 'Lower' я установил цвет NONE. Линия пропала с экрана - здесь всё правильно. В окне 'Data windows' эта линия отображается - здесь тоже всё правильно.
Вот индикатор из поставки: [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\BB.mq5
Для 'Lower' я установил цвет NONE. Линия пропала с экрана - здесь всё правильно. В окне 'Data windows' эта линия отображается - здесь тоже всё правильно.
Вы пробовали использовать DRAW_NONE вместо clrNONE? Я имею в виду установку NONE для графика вместо цвета NONE. Я попытался сделать цвет clrNone, но есть проблема, связанная с масштабированием. Поскольку значение все еще доступно на диаграмме, масштаб остается таким же, как у значения диаграммы, которое я хочу видеть, в другом масштабе.
Я не хочу нормализовать значения.
Вы пробовали использовать DRAW_NONE вместо clrNONE? Я имею в виду установку NONE для графика вместо цвета NONE. Я попытался сделать цвет clrNone, но есть проблема, связанная с масштабированием. Поскольку значение все еще доступно на диаграмме, масштаб остается таким же, как у значения диаграммы, которое я хочу видеть, в другом масштабе.
Я не хочу нормализовать значения.
Результат всё тот-же - всё прекрасно работает:
//+------------------------------------------------------------------+ //| BB.mq5 | //| Copyright 2009-2020, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009-2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property description "Bollinger Bands" #include <MovingAverages.mqh> //--- #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 3 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 LightSeaGreen #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 LightSeaGreen #property indicator_type3 DRAW_NONE #property indicator_color3 LightSeaGreen #property indicator_label1 "Bands middle" #property indicator_label2 "Bands upper" #property indicator_label3 "Bands lower"
Результат всё тот-же - всё прекрасно работает:
Я подумал о том же, о чем вы только что упомянули. Но это с DRAW_LINE. Я готов использовать DRAW_COLOR_LINE, где нужны 2 буфера: один для LINE, а другой для COLOR. В моем индикаторе есть смесь DRAW_LINE, DRAW_COLOR_LINE и DRAW_ARROW. Как видите, я упомянул это во фрагменте кода.
Я подумал о том же, о чем вы только что упомянули. Но это с DRAW_LINE. Я готов использовать DRAW_COLOR_LINE, где нужны 2 буфера: один для LINE, а другой для COLOR. В моем индикаторе есть смесь DRAW_LINE, DRAW_COLOR_LINE и DRAW_ARROW. Как видите, я упомянул это во фрагменте кода.
Я Вам ДВА примера. Оба примера компилируются. Где Ваш минимальный код?
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Пишу индикатор и использую графики типа DRAW_COLOR_LINE.
Поскольку в моем индикаторе много графиков, я намеренно скрываю некоторые графики, устанавливая для них значение DRAW_NONE.
У меня есть линии Боллинджера и несколько сигнальных линий. Когда я установил для линии Боллинджера значение DRAW_NONE и попытался запустить индикатор, чтобы увидеть buffers = "CrossGreen" и "CrossRed", я получаю значения Боллинджера из верхних буферов. Я не понимаю того, что ошибся.
Помогите, пожалуйста. Вот мой фрагмент кода: