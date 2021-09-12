Софт для микро-бекапа - страница 2

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Vladimir Simakov #:

https://puvox.software/blog/windows-automatically-commit-push-git-repository-once-in-every-x-day-minute-hours/

Почитай, может оно?

я и говорю, что могу в linux повесить в крон задачу fossil commit -m `time`  etc.. (фоссиль вместо гит, котому как комерция и всё приватно)

во первых это костыльное решение, во вторых репозитарий это немного не про бекапы, это про другое. 

простой штуки которая сохраняет (хоть куда, в другой каталог) копии по часам за последние два дня, и позволяет просто восстановить - ТАКОГО ПРОСТО НЕТУ

кстати про linux - там можно версионную ФС выбрать и подключить. Но опять-же версии и временные бекапы это разные вещи

 
Maxim Kuznetsov:

Картина маслом - заглючил комп и всё что было открыто в MetaEditor и прямо/косвенно связано с тестером покрылося нулями. Файлы уничтожены безвозвратно, они поверху затёрты, как и труд за пару дней. 

Ждать милостей от природы не стоит, поэтому изыскивается/рассматривается простой софт, который вместо редактора поддерживает бекапы.

Пожелания крайне простые - автоматически, например раз в час сбрасывать в архив, в zip или другой каталог, изменённые файлы (.mqh,mq4,mq5). И иметь возможность восстановления за последние день-два.

К сожалению:

  - штатными средствами MQ тут не обойтись. 

  - VCS (контроль версия а-ля Git) тоже, потому что версий ещё нет, всё в работе было, какие коммиты...

  - системные штуки так-же. Я пишу довольно быстро и принуждать системный бекап к такой частоте, это чрезмерно

  - СПЕЦИФИКА MetaXXX - файлы содержащие 0 должны игнорироваться. 

А пока всё это ищется, буквально требование к разработчикам редактора, тестера, отладчика и профайлера - обеспечьте фиксацию правок пользователя.
Не держите файлы открытыми и не синхронизованными на диск. Добавьте бекап-копии. 

PS/ слава богу, прошло порядка пяти часов с аварии и могу обойтись без мата


Я думаю это приходит с опытом, что лучше иметь Бэкап сервера (Web, Домашние ......) для таких вещей. 

Я попадался на Краш винтов очень много раз. 

Иногда данные удавалось восстановить с других переносных ЖД, на которые автоматом все синхронизировалось каждый день.

А потом пошло поехало. 

Сейчас имею сервер на 2 отказоустойчивых серверных ЖД , с которым синхронизация происходит моментально после изменения файла + версии,

    Да и файлы привык сохранять после каждой функции. 

 
Vladislav Andruschenko #:


Я думаю это приходит с опытом, что лучше иметь Бэкап сервера (Web, Домашние ......) для таких вещей. 

Я попадался на Краш винтов очень много раз. 

Иногда данные удавалось восстановить с других переносных ЖД, на которые автоматом все синхронизировалось каждый день.

А потом пошло поехало. 

Сейчас имею сервер на 2 отказоустойчивых серверных ЖД , с которым синхронизация происходит моментально после изменения файла + версии,

    Да и файлы привык сохранять после каждой функции. 

бекап сервера раз-в-час ради двух/трёх/пяти критичных файлов - мягко говоря чрезмерно. 

отчасти об том и речь, все упёрлись в какие-то космические решения для корпораций и облачных хранилищь. 

Элементарной фигни - держать почасовые копии небольших критичных файлов на протяжении 2-х дней, такого почему-то нету. 

PS/ про сохранение файлов - так я на это и попал и отсюда весь сыр-бор..сохранённые файл забиты нулями, после сбоя системы. 

 
Maxim Kuznetsov #:

бекап сервера раз-в-час ради двух/трёх/пяти критичных файлов - мягко говоря чрезмерно. 

отчасти об том и речь, все упёрлись в какие-то космические решения для корпораций и облачных хранилищь. 

Элементарной фигни - держать почасовые копии небольших критичных файлов на протяжении 2-х дней, такого почему-то нету. 

PS/ про сохранение файлов - так я на это и попал и отсюда весь сыр-бор..сохранённые файл забиты нулями, после сбоя системы. 

Нет, специализированные сервера умеют анализировать изменение и сохранЮт на сервере только то, что было изменено. Там нет прямого копирования, это чисто синхронизация. 
Все экономно и незаметно. 
Плюс каждый файл имеет 3 5 версий. Можно восстановить на любом этапе. 

Про 0, это скорее не только винда. У меня были такие же глюки в редакторе mql
Сохраняешь все ок, потом закрываешь. А там 0 байт...... 
И темы были такие на форуме.... 
И просили даже автосохранение и темп файл сохранять при редактировании, как это делают многие редакторы.....
 

Был с составе сборки Total Commander. Попробовал - супер! Раз в сутки.

 
fxsaber #:
Не помешал бы софт для бекапа на флешку.
Good sync очень классный софт. 
Стоит копейки... работает отлично. 
 
fxsaber #:

Был с составе сборки Total Commander. Попробовал - супер! Раз в сутки.

сейчас по мере возможности тоже смотрю всякое разное...хотя в основном занят восстановлением утерянного

пока, у них всех, частота копирования не чаще раз в сутки. Зато возможность копирования системы, реестра, " сохраняя ссылочную целостность офисных документов", коня в пальто..

а наступивши на грабли, очень чётко всплывают тех.требования.  Буквально в лоб они всплывают :-)

Критически важные файлы (а их немного) копировать как можно чаще.
Для исходников 1 час более-менее комфортно.  Глубина арива 2 дня минимум (возможно логичнее 3 - что в пятницу вечером рухнуло, то в понедельник утром копии ещё не перетёрты)

 
Maxim Kuznetsov:


У меня бэкапы делает Dropbox (подойдет любая другая похожая программа)

Каждое сохранение/компиляция кода - отправляет файл в облако. 

Github и пермиты могут быть дополнительным способом бэкапа. 

 
https://freefilesync.org/
FreeFileSync
FreeFileSync
  • 2021.08.17
  • Zenju
  • freefilesync.org
Download FreeFileSync 11.13. FreeFileSync is a free open source data backup software that helps you synchronize files and folders on Windows, Linux and macOS.
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