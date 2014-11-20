Как протестировать индикатор одновременно по Н1 и Н4?
Уважаемые трейдеры я столкнулся с такой проблемой, мне нужно протестировать показания сигналов индикатора одновременно по Н1 и Н4 в МТ4, как это можно сделать и с помощью чего, конечно можно с помощью визуализации вручную выписывать время и дату свечи по Н1 и Н4 отдельно, но это очень долго, хотелось бы по другому найти решение, подскажите кто знает?
- Нужно модифицировать индикаторы CCI и RSI для МТ4, подскажите как.
- Программное создание Alert на экране графика
- Как ШАГ ЗА ШАГОМ загружать сформировавш. свечи из истории в ОКНО графика для тестирования показаний техн. индикаторов в МТ4?
fr0st:
Можно такой подход использовать
Vinin:а как мне это может помочь, у меня свои индикаторы?
Можно такой подход использовать
fr0st:Написать для своих
fr0st:
Как, как - молча ))))) !!!
В одном индикаторе жестко прописываешь ТФ Н1 и в таком же Н4. Вешаешь на один чарт. Можешь внешнюю переменную по ТФ вытащить наружу и туда уже вписать.
удачи!
