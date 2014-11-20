Как протестировать индикатор одновременно по Н1 и Н4?

Уважаемые трейдеры я столкнулся с такой проблемой, мне нужно протестировать показания сигналов индикатора одновременно по Н1 и Н4 в МТ4, как это можно сделать и с помощью чего, конечно можно с помощью визуализации вручную выписывать время и дату свечи по Н1 и Н4 отдельно, но это очень долго, хотелось бы по другому найти решение, подскажите кто знает?
 
Можно такой подход использовать

 

а как мне это может помочь, у меня свои индикаторы?
 
Написать для своих
 
На МТ4 можно через функции доступа к таймсериям iClose(символ, тайм, здвиг); и ей подобным
Как, как - молча ))))) !!!

В одном индикаторе жестко прописываешь ТФ Н1 и в таком же Н4. Вешаешь на один чарт. Можешь внешнюю переменную по ТФ вытащить наружу и туда уже вписать.

удачи!

