Подскажите как считать цену где стоит курсор мыши ??
BOSSS512:
Подскажите как считать цену где стоит курсор мыши ??
и как забиньдить клавишу на клавиатуре чтобы при нажатии ее в терминале вызывались определённые действия (например открыть отложной ордер по данной цене (где стоит курсор мыши))
Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
- www.mql5.com
Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.
А под MT4 нечего нет? может какой-нибудь пример как считать цену курсора??
BOSSS512 #:
Спасибо большое очень помогла ссылочка я разабрался с клавишами!, там пример показывает как считать кординаты мыши X и Y но я новичек и не как не могу докумекать как прочесть цену на гарфике на против мышки курсора??
Спасибо большое очень помогла ссылочка я разабрался с клавишами!, там пример показывает как считать кординаты мыши X и Y но я новичек и не как не могу докумекать как прочесть цену на гарфике на против мышки курсора??
Когда-же вы научитесь читать документацию??? Не только вы, а все задающие такие вопросы. Ведь найти всё это достаточно просто…
Просто читаете заголовки и находите нужную главу… Вы работаете с графиком, соответственно находите главу «Операции с графиками»
Раскрываете и видите список функций
Открываете и читаете изучая примеры. И только если что-то не понятно в описании не стыдно спросить и подискутировать.
Всё абсолютно так-же в документации по mql5.
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Подскажите как считать цену где стоит курсор мыши ??
и как забиньдить клавишу на клавиатуре чтобы при нажатии ее в терминале вызывались определённые действия (например открыть отложной ордер по данной цене (где стоит курсор мыши))