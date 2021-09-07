Подскажите как считать цену где стоит курсор мыши ??

Новый комментарий
 

Подскажите как считать цену где стоит курсор мыши ??

и как забиньдить клавишу на клавиатуре чтобы при нажатии ее в терминале вызывались определённые действия (например открыть отложной ордер по данной цене (где стоит курсор мыши))


 
BOSSS512:

Подскажите как считать цену где стоит курсор мыши ??

и как забиньдить клавишу на клавиатуре чтобы при нажатии ее в терминале вызывались определённые действия (например открыть отложной ордер по данной цене (где стоит курсор мыши))


https://www.mql5.com/ru/code/33444

Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
  • www.mql5.com
Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.
 
А под MT4 нечего нет?  может какой-нибудь пример как считать цену курсора??
 
BOSSS512 #:
А под MT4 нечего нет?  может какой-нибудь пример как считать цену курсора??
Тут есть всё…
 
Alex they were going well 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅 Viktorov #:
Тут есть всё…
Ok👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌 I will ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️ I will I have to go back in touching and I have to go 😃😃😃😃 soon 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 and a great time with your friends have a nice time at your house or yours truly Nikolas
 
Aleksei Skrypnev #:
Ok👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌 I will ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️ I will I have to go back in touching and I have to go 😃😃😃😃 soon 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 and a great time with your friends have a nice time at your house or yours truly Nikolas

А по русски слабо?

 
Alexey Viktorov #:
Тут есть всё…
Спасибо большое очень помогла ссылочка я разабрался с клавишами!, там пример показывает как считать кординаты мыши X и Y но я новичек и не как не могу докумекать как прочесть цену на гарфике на против мышки курсора??
 
BOSSS512 #:
Спасибо большое очень помогла ссылочка я разабрался с клавишами!, там пример показывает как считать кординаты мыши X и Y но я новичек и не как не могу докумекать как прочесть цену на гарфике на против мышки курсора??

Когда-же вы научитесь читать документацию??? Не только вы, а все задающие такие вопросы. Ведь найти всё это достаточно просто…

Просто читаете заголовки и находите нужную главу… Вы работаете с графиком, соответственно находите главу «Операции с графиками»

Раскрываете и видите список функций


Открываете и читаете изучая примеры. И только если что-то не понятно в описании не стыдно спросить и подискутировать.

Всё абсолютно так-же в документации по mql5.

Операции с графиками - Справочник MQL4
Операции с графиками - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Операции с графиками - Справочник MQL4
Новый комментарий