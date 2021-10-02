АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Сентябрь 2021

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Yuriy Zaytsev:

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Жара кончилась и у них и у нас)))

 
Си Цзиньпин объявил о планах создать Пекинскую фондовую биржу
Главные биржи Китая — Гонконгская и Шанхайская. Пока неизвестно, когда появится новая площадка, но на ней будут размещать бумаги предприятий малого и среднего бизнеса

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/6130d6e29a7947428c0c7d14
 
Valeriy Yastremskiy #:

Жара кончилась и у них и у нас)))


Поговорим о погоде года через 2-3 , когда индекс будет возле 10 тыс .
))
 

Когда Китай проснется весь мир вздрогнет.

 
Yuriy Zaytsev #:

Поговорим о погоде года через 2-3 , когда индекс будет возле 10 тыс .
))

не думаю что в 2 раза взлетит на среднесроке сап500. Слишком счастливые должны быть условия для этих 500))) Откаты тоже будут. 6к - 7к думается вернее будет на среднесроке. Возможны разорения единорогов, быстрый рост не гарантирует долгой жизни. А это будет достаточно сильно снижать индекс.

 
Yuriy Zaytsev #:

Когда Китай проснется весь мир вздрогнет.

Он уже проснулся и зубы показал))) Преференций больше от внешнего мира не будет. В конкурентной войне у них конечно преимущество в рабочей силе и партийной дисциплине, но всяко может сложиться. Внешний мир тоже не вчера родился.

 



Кто что думает?

 
PapaYozh #:



Кто что думает?

На одном форуме посвященном трейдингу над Олейником постоянно прикалываются. Даже придумали стратегию "Анти Вася". Если он шортит S&P 500 значит надо вставить в обратную позицию и покупать :).

 
Yuriy Zaytsev #:

Поговорим о погоде года через 2-3 , когда индекс будет возле 10 тыс .
))

Тишина, напряжённо рассматривается покупка S&P ;)

 
Ну и ладненько, индекс S&P вернулся на место. Покупать не советую. 
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