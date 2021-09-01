К разработчикам. Быстрая навигация в истории

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Добрый день.

Есть возможность сделать быстрый переход к конкретной дате в истории?

Например, надо перейти к началу текущего года. Можно выставить дневной таймфрейм и быстро долистать до нужной даты. Но если при этом изменить таймфрейм, то текущая позиция в графике снова смещается в самым последним данным.

Тут хорошо было бы или не смещение текущей позиции в графике при смене таймфрейма, или добавить в меню графика пункт для быстрого перехода к конкретной дате.

 

Выключаете автопрокрутку, а потом (кликабельно):


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