Как в текстовой метке сделать стрелку вверх? - страница 2
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добавил.
что-то тоже не работает.
Ну как это "не работает"? Объект создается? Создается. А символов различных много.
добавил.
что-то тоже не работает.
так очевидно жеж что текста нет в
А теперь еще нужно навесить сюда OnChartEvent()...
Никакого OnChartEvent() не нужно.
P.S. Я никогда не показываю то, что не работает :)
Ну как это "не работает"? Объект создается? Создается. А символов различных много.
О, "с". А как вы узнали, что стрелке отвечает буква с?
О, "с". А как вы узнали, что стрелке отвечает буква с?
ASCII-код русской буквы 'c' как раз 241. Через StringSetCharacter нужно прописывать Unicode-индекс. В данном случае это 1089, что уже совсем не очевидно.
Никакого OnChartEvent() не нужно.
А как отследить за изменение масштаба и положения графика? Стрелка будет постоянно менять положение. А здесь требуется сохранение положения независимо от масштаба и времени.
ASCII-код русской буквы 'c' как раз 241. Через StringSetCharacter нужно прописывать Unicode-индекс. В данном случае это 1089, что уже совсем не очевидно.
Такие вещи на разных компьютерах будет работать по разному.
И поэтому надо использовать мой пример!
Такие вещи на разных компьютерах будет работать по разному.
ASCII-код стандартизирован. На нерусской локали буква 'c' превратится в иероглиф, но ее код останется тем же.
И поэтому надо использовать мой пример!
Приведите тогда полный пример. Для Вашего примера нужна еще и поддержка координат.
ASCII-код стандартизирован. На нерусской локали буква 'c' превратится в иероглиф, но ее код останется тем же.
Приведите тогда полный пример. Для Вашего примера нужна еще и поддержка координат.
Какая поддержка координат ?
Это и есть полный текст.
Какая поддержка координат ?
Это и есть полный текст.
Стрелка уезжает