Как в текстовой метке сделать стрелку вверх? - страница 2

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igrok333 #:

добавил.
что-то тоже не работает.

Ну как это "не работает"? Объект создается? Создается. А символов различных много.

      string sText = "с";
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings");  
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,sText);
 
igrok333 #:

добавил.
что-то тоже не работает.

так очевидно жеж что текста нет в 

sText
 
Ihor Herasko #:

А теперь еще нужно навесить сюда OnChartEvent()...

Никакого   OnChartEvent()   не нужно.


P.S.  Я никогда не показываю то, что не работает :)

 
Ihor Herasko #:

Ну как это "не работает"? Объект создается? Создается. А символов различных много.

О, "с".  А как вы узнали, что стрелке отвечает буква с?

 
igrok333 #:

О, "с".  А как вы узнали, что стрелке отвечает буква с?

ASCII-код русской буквы 'c' как раз 241. Через StringSetCharacter нужно прописывать Unicode-индекс. В данном случае это 1089, что уже совсем не очевидно.

 
Petros Shatakhtsyan #:

Никакого   OnChartEvent()   не нужно.

А как отследить за изменение масштаба и положения графика? Стрелка будет постоянно менять положение. А здесь требуется сохранение положения независимо от масштаба и времени.

 
Ihor Herasko #:

ASCII-код русской буквы 'c' как раз 241. Через StringSetCharacter нужно прописывать Unicode-индекс. В данном случае это 1089, что уже совсем не очевидно.

Такие вещи на разных компьютерах будет работать по разному.

И поэтому надо использовать мой пример!

 
Petros Shatakhtsyan #:

Такие вещи на разных компьютерах будет работать по разному.

ASCII-код стандартизирован. На нерусской локали буква 'c' превратится в иероглиф, но ее код останется тем же.

И поэтому надо использовать мой пример!

Приведите тогда полный пример. Для Вашего примера нужна еще и поддержка координат.

 
Ihor Herasko #:

ASCII-код стандартизирован. На нерусской локали буква 'c' превратится в иероглиф, но ее код останется тем же.

Приведите тогда полный пример. Для Вашего примера нужна еще и поддержка координат.

Какая поддержка координат ?

Это и есть полный текст.


int OnInit()
  {
    datetime dt;
    double price;
    int x=50, y=100;
    int window=0; 
    string obj="UP";
    
     ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price);    
     ObjectCreate(0,obj,OBJ_ARROW_UP,0,dt,price);
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_XDISTANCE,x);  ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_YDISTANCE,y);
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_BACK,false); 
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_COLOR,clrGold); 
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_WIDTH,6);
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_UPPER);
     
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
 
Petros Shatakhtsyan #:

Какая поддержка координат ?

Это и есть полный текст.


Стрелка уезжает


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