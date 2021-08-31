Как в текстовой метке сделать стрелку вверх?
Стрелку сделать отдельным объектом, для которого установить шрифт Wingdings
Ihor Herasko #:
Стрелку сделать отдельным объектом, для которого установить шрифт Wingdings
Стрелку сделать отдельным объектом, для которого установить шрифт Wingdings
так Wingdings устанавливается же для OBJ_ARROW, а там привязка к цене и времени. а мне нужно привязать к углу окна терминала.
Dmitry Fedoseev #:
Да попробуйте же.
ну попробовал, не работает.
long chart_ID=ChartID(); string name; name="a1"; ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,0,0,0); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,135); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,241);
Стрелку можно нарисовать отдельно.
Это даст возможность независимо от текста выбрать размер и цвет стрелки.
Ниже приведенный текст для работы с объектами, более поучительный.
datetime dt; double price; int x=50, y=100; int window=0; string obj="UP"; ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price); ObjectCreate(0,obj,OBJ_ARROW_UP,0,dt,price); ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_XDISTANCE,x); ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_YDISTANCE,y); ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_BACK,false); ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_COLOR,clrGold); ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_WIDTH,6); ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_UPPER);
Petros Shatakhtsyan #:
Стрелку можно нарисовать отдельно.
Это даст возможность независимо от текста выбрать размер и цвет стрелки.
Ниже приведенный текст для работы с объектами, более поучительный.
А теперь еще нужно навесить сюда OnChartEvent()...
Ihor Herasko #:
Не добавили текст и не указали шрифт:
добавил.
что-то тоже не работает.
long chart_ID=ChartID(); string name; name="a1"; ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,0,0,0); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,135); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER); string sText = " "; StringSetCharacter(sText, 0, 241); ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings"); ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,sText);
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Но как сделать изображение самой стрелки?
Есть такая штука, как Wingdings, но она используется для объекта OBJ_ARROW, и там привязка к цене и ко времени, а мне нужна привязка к углу окна, поэтому не подходит.
Копировал символы из юникода, но не работает.
https://unicode-table.com/ru/sets/arrow-symbols/