Как в текстовой метке сделать стрелку вверх?

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Нужно сделать такую текстовую метку (OBJ_LABEL):





Но как сделать изображение самой стрелки?

Есть такая штука, как  Wingdings, но она используется для объекта OBJ_ARROW, и там привязка к цене и ко времени, а мне нужна привязка к углу окна, поэтому не подходит.

Копировал символы из юникода, но не работает.
https://unicode-table.com/ru/sets/arrow-symbols/

 
Стрелку сделать отдельным объектом, для которого установить шрифт Wingdings
 
Ihor Herasko #:
Стрелку сделать отдельным объектом, для которого установить шрифт Wingdings

так Wingdings устанавливается же для  OBJ_ARROW, а там привязка к цене и времени. а мне нужно привязать к углу окна терминала.

 
igrok333 #:

так Wingdings устанавливается же для  OBJ_ARROW, а там привязка к цене и времени. а мне нужно привязать к углу окна терминала.

Да попробуйте же.

 
Dmitry Fedoseev #:

Да попробуйте же.

ну попробовал, не работает.

      long chart_ID=ChartID();
      string name;


      name="a1";
      ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,0,0,0);      
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,75); 
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,135); 
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); 
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,241);  



 
igrok333 #:

ну попробовал, не работает.



F_Text_Draw("StrRos","ц" ,0,2,334,346,"Wingdings",16,clrDodgerBlue);

У меня вот так сделано и работает. Кирилица текст  "ц" - рисует стрелку вверх , "ш"- рисует стрелку вниз,  шрифт выбрать "Wingdings".

 
igrok333 #:

ну попробовал, не работает.



Тип шрифта укажите.

 
igrok333 #:

ну попробовал, не работает.



Не добавили текст и не указали шрифт:

string sText = " ";
StringSetCharacter(sText, 0, 241);
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings");  
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,sText);  
 

Стрелку можно нарисовать отдельно.

Это даст возможность независимо от текста выбрать размер и цвет стрелки.

Ниже приведенный текст для работы с объектами, более поучительный.  


    datetime dt;
    double price;
    int x=50, y=100;
    int window=0; 
    string obj="UP";
    
     ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price);    
     ObjectCreate(0,obj,OBJ_ARROW_UP,0,dt,price);
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_XDISTANCE,x);  ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_YDISTANCE,y);
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_BACK,false); 
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_COLOR,clrGold); 
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_WIDTH,6);
     ObjectSetInteger(0,obj,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_UPPER);

 
Petros Shatakhtsyan #:

Стрелку можно нарисовать отдельно.

Это даст возможность независимо от текста выбрать размер и цвет стрелки.

Ниже приведенный текст для работы с объектами, более поучительный.  

А теперь еще нужно навесить сюда OnChartEvent()...

 
Ihor Herasko #:

Не добавили текст и не указали шрифт:

добавил.

что-то тоже не работает.

      long chart_ID=ChartID();
      string name;


      name="a1";
      ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,0,0,0);      
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,75); 
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,135); 
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); 
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);
      
      string sText = " ";
      StringSetCharacter(sText, 0, 241);
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings");  
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,sText);



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