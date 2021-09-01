Постоянно подвисают сообщения. - страница 2
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Теперь в сообщениях вместо имени и фамилии( у продавца ) пишется логин.
И цветные квадратики всесто аватарок.
Теперь в сообщениях вместо имени и фамилии( у продавца ) пишется логин.
Не логичнее ли у продавца писать имя и фамилию.
Если есть возможность верните как было раньше.
Поддерживаю. Везде, в том числе и в сообщениях, нужно показывать имя и фамилию. Не нужно на клички переходить.
Логины для других целей предназначены, не нужно их выставлять напоказ.
теперь снова сообщения не работают.
вот зря сказали)
теперь снова сообщения не работают.
хорошо уходят 1-2 сообщения, а потом снова виснет
хорошо уходят 1-2 сообщения, а потом снова виснет
такое ощущение что сервер банит за открытие сообщений, прочитал (отправил) один раз - хватит, жди своей очереди)
такое ощущение что сервер банит за открытие сообщений, прочитал (отправил) один раз - хватит, жди своей очереди)
+++ )