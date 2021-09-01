Постоянно подвисают сообщения. - страница 2

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Evgeny Belyaev:

Теперь в сообщениях вместо имени и фамилии( у продавца ) пишется логин.



И цветные квадратики всесто аватарок.

 
Evgeny Belyaev:

Теперь в сообщениях вместо имени и фамилии( у продавца ) пишется логин.

Не логичнее ли у продавца писать имя и фамилию.

Если есть возможность верните как было раньше.

Поддерживаю. Везде, в том числе и в сообщениях, нужно показывать имя и фамилию. Не нужно на клички переходить.

Логины для других целей предназначены, не нужно их выставлять напоказ.

 
вот зря сказали)
теперь снова сообщения не работают.
 
Taras Slobodyanik #:
вот зря сказали)
теперь снова сообщения не работают.

хорошо уходят 1-2 сообщения, а потом снова виснет

 
Denis Nikolaev #:

хорошо уходят 1-2 сообщения, а потом снова виснет

такое ощущение что сервер банит за открытие сообщений, прочитал (отправил) один раз - хватит, жди своей очереди)

 
Taras Slobodyanik #:

такое ощущение что сервер банит за открытие сообщений, прочитал (отправил) один раз - хватит, жди своей очереди)

+++   )

 
Тоже беда с сообщениями  Сообщения
 
По прежнему нельзя нормально отправлять сообщения. Возможно компутер у мкл5 слабый и не вытягивает когда много людей одновременно пишут сообщения? В какое время суток лучше писать?
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