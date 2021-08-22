Тренд, коррекция, откаты, паттерны - есть или нет

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Бросок монеты, 10000 раз, строим график. 
Видим тренды , коррекции, паттерны, борьбу быков и медведей.
Интересно
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Vladimir Baskakov:
Бросок монеты, 10000 раз, строим график. 
Видим тренды , коррекции, паттерны, борьбу быков и медведей.
Интересно

эмуляция далека от форекс: нету сезонок объёма, и амплитуды движений не ограничены. Нужно хотя бы это, чтобы реально появилось рекомое. Да, у нас тут в реале строгие сезоны и глобальный регулятор

иначе пока просто видимость. Апофения. И ты это знаешь

 

На форе такой же хаос в принципе но на первый взгляд, эдакий большой эмулятор рынка, но в отличие от рынка в эмуляторе отсутствует интерес участников,

а на форе как раз таки есть, и это меняет дело, тут случайностей нет, все живое и реальное.

Паттерны? Да есть, их достаточно.

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Marat Zeidaliyev:

На форе такой же хаос в принципе но на первый взгляд, эдакий большой эмулятор рынка, но в отличие от рынка в эмуляторе отсутствует интерес участников,

а на форе как раз таки есть, и это меняет дело, тут случайностей нет, все живое и реальное.

Паттерны? Да есть, их достаточно.

Нет там ничего, все случайность, это мы и видим на графике. Поэтому никакие роботы и не работают, ни в маркете ни в многострадальной кодобазе
 
Vladimir Baskakov:
Бросок монеты, 10000 раз, строим график. 
Видим тренды , коррекции, паттерны, борьбу быков и медведей.
Интересно

Тренд, коррекция, откаты, паттерны - есть или нет


Есть.

Бросать монету это рулетка, лучше не надо)

 

Нижний индикатор кажет тренд


 
Зарабатывать на графике случайного блуждания - возможно.

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Mikhael1983:
Зарабатывать на графике случайного блуждания - возможно.

Тебе то откуда знать
 
Из опыта. Исследовал этот вопрос. Так что могу утверждать уверенно - можно.
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Mikhael1983:
Из опыта. Исследовал этот вопрос. Так что могу утверждать уверенно - можно.
Ты к Форексу никакого отношения не имеешь
 
У Вас явно какое-то психическое расстройство на почве меня ) приятно )
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