Тренд, коррекция, откаты, паттерны - есть или нет
Бросок монеты, 10000 раз, строим график.
эмуляция далека от форекс: нету сезонок объёма, и амплитуды движений не ограничены. Нужно хотя бы это, чтобы реально появилось рекомое. Да, у нас тут в реале строгие сезоны и глобальный регулятор
иначе пока просто видимость. Апофения. И ты это знаешь
На форе такой же хаос в принципе но на первый взгляд, эдакий большой эмулятор рынка, но в отличие от рынка в эмуляторе отсутствует интерес участников,
а на форе как раз таки есть, и это меняет дело, тут случайностей нет, все живое и реальное.
Паттерны? Да есть, их достаточно.
На форе такой же хаос в принципе но на первый взгляд, эдакий большой эмулятор рынка, но в отличие от рынка в эмуляторе отсутствует интерес участников,
а на форе как раз таки есть, и это меняет дело, тут случайностей нет, все живое и реальное.
Паттерны? Да есть, их достаточно.
Нижний индикатор кажет тренд
Из опыта. Исследовал этот вопрос. Так что могу утверждать уверенно - можно.
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