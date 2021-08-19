Помогите изменить цвет MACD при пересечении 0 сигнальной линией

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Не могу сделать так, чтом сигнальная линия меняла цвет при пересечении 0.

Прошу помочь.

Файлы:
MACD-test2.mq5  27 kb
 
Evgeny Suvorov:

Не могу сделать так, чтом сигнальная линия меняла цвет при пересечении 0.

Прошу помочь.

Я только мельком глянул ваш код и понял, что у вас подход к смене цвета остался как в mql4. Вот индикатор меняющий цвет гистограммы, посмотрите и попробуйте сделать так-же для сигнальной.
Файлы:
ColorMACD.mq5  7 kb
 
Alexey Viktorov:
Я только мельком глянул ваш код и понял, что у вас подход к смене цвета остался как в mql4. Вот индикатор меняющий цвет гистограммы, посмотрите и попробуйте сделать так-же для сигнальной.
Потом в icustom не очевидно использовать. Не каждый без поллитры разберётся.😀
 
Maxim Kuznetsov:
Потом в icustom не очевидно использовать. Не каждый без поллитры разберётся.😀

А какая проблема получить значения соответствующего буфера и определить цвет?

В чём разница получить значения двух буферов и тем самым определить цвет или получить значения одного буфера и тоже определить цвет?

 
А помочь-то кто-нибудь может?
 
Evgeny Suvorov:
А помочь-то кто-нибудь может?

Помочь чем? Сделать за вас?

 
Alexey Viktorov:

Помочь чем? Сделать за вас?

Да

 

Править ваш индикатор дело неблагодарное. Если хотите пользуйтесь моим.

Писал я его исключительно для единоличного пользования. Поэтому там есть такой входной параметр «Мяу»… Этот параметр отвечает за режим смены цвета.

и второй вариант

Смену цвета сигнальной линии я сделал.

Файлы:
ColorMACD.mq5  7 kb
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