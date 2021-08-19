Помогите изменить цвет MACD при пересечении 0 сигнальной линией
Evgeny Suvorov:Я только мельком глянул ваш код и понял, что у вас подход к смене цвета остался как в mql4. Вот индикатор меняющий цвет гистограммы, посмотрите и попробуйте сделать так-же для сигнальной.
Не могу сделать так, чтом сигнальная линия меняла цвет при пересечении 0.
Прошу помочь.
Alexey Viktorov:Потом в icustom не очевидно использовать. Не каждый без поллитры разберётся.😀
Я только мельком глянул ваш код и понял, что у вас подход к смене цвета остался как в mql4. Вот индикатор меняющий цвет гистограммы, посмотрите и попробуйте сделать так-же для сигнальной.
Я только мельком глянул ваш код и понял, что у вас подход к смене цвета остался как в mql4. Вот индикатор меняющий цвет гистограммы, посмотрите и попробуйте сделать так-же для сигнальной.
Maxim Kuznetsov:
Потом в icustom не очевидно использовать. Не каждый без поллитры разберётся.😀
Потом в icustom не очевидно использовать. Не каждый без поллитры разберётся.😀
А какая проблема получить значения соответствующего буфера и определить цвет?
В чём разница получить значения двух буферов и тем самым определить цвет или получить значения одного буфера и тоже определить цвет?
А помочь-то кто-нибудь может?
Evgeny Suvorov:
А помочь-то кто-нибудь может?
А помочь-то кто-нибудь может?
Помочь чем? Сделать за вас?
Alexey Viktorov:
Помочь чем? Сделать за вас?
Помочь чем? Сделать за вас?
Да
Править ваш индикатор дело неблагодарное. Если хотите пользуйтесь моим.
Писал я его исключительно для единоличного пользования. Поэтому там есть такой входной параметр «Мяу»… Этот параметр отвечает за режим смены цвета.
и второй вариант
Смену цвета сигнальной линии я сделал.
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Не могу сделать так, чтом сигнальная линия меняла цвет при пересечении 0.
Прошу помочь.