Какой IP адрес у торгового сервера MetaQuotes

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Подскажите - какой IP адрес у торгового сервера MetaQuotes? 
Чтобы проверить ping от моего VPS до него.

Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Среди программ для автоматического трейдинга можно выделить две большие категории: торговые роботы и индикаторы. Первые предназначены для...
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DarTrader:
Подскажите - какой IP адрес у торгового сервера MetaQuotes? 
Чтобы проверить ping от моего VPS до него.

не знаю правильно лия проверил адрес сайта - но выдало какой-то ip  на 2ip сайте

Снимок

Файлы:
WWW.MQL5.COM.txt  4 kb
 
SanAlex:

не знаю правильно лия проверил адрес сайта - но выдало какой-то ip  на 2ip сайте



ip сайта и сервера не обязаны быть одинаковыми.
 

При запуске терминала во вкладку "Журнал" выводится пинг.

Еще в правом нижнем углу есть голубенький значок, надо на нем кликнуть, в списке выбрать точку доступа и тоже будет выведен пинг в Журнал. А можно не кликать, там уже показаны пинги для каждой точки доступа.

 
Dmitry Fedoseev:

При запуске терминала во вкладку "Журнал" выводится пинг.

Еще в правом нижнем углу есть голубенький значок, надо на нем кликнуть, в списке выбрать точку доступа и тоже будет выведен пинг в Журнал. А можно не кликать, там уже показаны пинги для каждой точки доступа.

В журнале выводится IP адрес терминала (то есть мой адрес) с которым соединяется сервер MetaQuotes.
Мне нужен IP самого MetaQuotes. Зайду на удалённый платный VPS и там проверю - насколько близко расположен сервер VPS к серверу MetaQuotes.
Так можно будет проверить физическую близость VPS к  MetaQuotes и скорость передачи данных (по сравнению со скоростью MetaTrader расположенному на ноутбуке).
Если на ноутбуке будет скажем 42.11мс - то на выделенном VPS может дать 0.09 мс - преимущество в скорости 467 раз.

 
DarTrader:

В журнале выводится IP адрес терминала (то есть мой адрес) с которым соединяется сервер MetaQuotes.
Мне нужен IP самого MetaQuotes. Зайду на удалённый платный VPS и там проверю - насколько близко расположен сервер VPS к серверу MetaQuotes.
Так можно будет проверить физическую близость VPS к  MetaQuotes и скорость передачи данных (по сравнению со скоростью MetaTrader расположенному на ноутбуке).
Если на ноутбуке будет скажем 42.11мс - то на выделенном VPS может дать 0.09 мс - преимущество в скорости 467 раз.

1. С Вашим терминалом соединяется не cервер разработчика платформы Metatrader (Metaquotes), а сервер ДЦ, в котором Вы открыли счет, на который логинитесь. Модель сервера MT4 или MT5, иначе ее называют еще платформой Метатрейдер.

2. Насколько я помню, платформа Метатрейдер в обеих версиях запрещает сетевой карте отвечать на обычные запросы ping по протоколу ICMP. Замерить его обычным образом (утилитой ping) нельзя. Поэтому смысл ping, показываемого в правом нижнем углу терминала, неизвестен.

 
Vladimir:

2. Насколько я помню, платформа Метатрейдер в обеих версиях запрещает сетевой карте отвечать на обычные запросы ping по протоколу ICMP. Замерить его обычным образом (утилитой ping) нельзя. Поэтому смысл ping, показываемого в правом нижнем углу терминала, неизвестен.

Эти данные терминал не меряет сам, а считывает из WinAPI. Как и процент потерь пакетов.

PS: Я вижу единственный способ измерить качество соединения, когда не работает ICMP - установить всё-таки терминал на VPS, и смотреть.
 
Vladimir:

1. С Вашим терминалом соединяется не cервер разработчика платформы Metatrader (Metaquotes), а сервер ДЦ, в котором Вы открыли счет, на который логинитесь. Модель сервера MT4 или MT5, иначе ее называют еще платформой Метатрейдер.

2. Насколько я помню, платформа Метатрейдер в обеих версиях запрещает сетевой карте отвечать на обычные запросы ping по протоколу ICMP. Замерить его обычным образом (утилитой ping) нельзя. Поэтому смысл ping, показываемого в правом нижнем углу терминала, неизвестен.

просто физика сетевых приложений :

1. строго наоборот. Это ваш компьютер является инициатором соединений. Когда на принимающем хосте развёрнуты сервера MT (в их судя по всему два разных, один транслирует котиры, второй отвечает за приказы), то всё срослось и вы торгуете.

2. на ping отвечает не сетевая карта всё-таки, а софт который за ней. Драйвер ОС. Платформа MT может только рекомендовать запрещать ping, так как по нему прёт флуд/скан, это увеличивает нагрузку и добавляет работы тех.персоналу.
Что криворукие админы с радостью и делают :-)Те-же криворучки игнорируют синхронизацию времени, что немало доставляет.

и добавок про сетевой адрес : их вообще много. Облака и всё такое. Что у mql5.com, что у вашего DC. 

 
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DarTrader:

В журнале выводится IP адрес терминала (то есть мой адрес) с которым соединяется сервер MetaQuotes.
Мне нужен IP самого MetaQuotes. Зайду на удалённый платный VPS и там проверю - насколько близко расположен сервер VPS к серверу MetaQuotes.
Так можно будет проверить физическую близость VPS к  MetaQuotes и скорость передачи данных (по сравнению со скоростью MetaTrader расположенному на ноутбуке).
Если на ноутбуке будет скажем 42.11мс - то на выделенном VPS может дать 0.09 мс - преимущество в скорости 467 раз.

Не на ту строчку смотрите. Там рядом готовый пинг:

2021.08.12 07:51:17.416 Network '45493865': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 1 (ping: 95.19 ms, build 3014)



 
DarTrader:
Подскажите - какой IP адрес у торгового сервера MetaQuotes? 
Чтобы проверить ping от моего VPS до него.

Зачем эти танцы с бубном

в МТ5 пинг можно посмотреть 

а если уж так нужно знать IP, для любого брокера, проще через монитор ресурсов глянуть,

выдает несколько IP, методом исключения можно найти нужный


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