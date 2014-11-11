Что не так в этом коде? - страница 3
А я ведь выкладывал картинку с терминала, что изображает индикатор скомпилированный так как я его выкладывал, без шапок, перчаток, и тгд.
Врать нехорошо. Но, я думаю, Вы просто немного невнимательны. Дело в том, что код приведённый Вами в этом сообщении - нерабочий. В нём ошибка выхода за диапазон значений массива.
Именно тот код я и компилировал. Когда встретимся скомпилироваю его при Вас, и там вам кодом по башке без шапки..... :)
Вы не используете
и поэтому не видите критической ошибки при работе индикатора на графике.