Что не так в этом коде? - страница 3

Новый комментарий
 
G001:
Ну это о многом и говорит....
Оставьте мою шапку в покое, куда хочу туда ее и ставлю.
Ну нет, так нет. Главное топикстартер получил работающий код.
 
Возможно что и не работающий. Контроля на  выход за пределы массива нет. 
[Удален]  
Что не так с некоторыми?

Вы бы хотя бы проверили работает или нет.  Или у вас китайская реплика метатрейдера?
А то другой модератор вообще какой то бред написал мне в личку....

А я ведь выкладывал картинку с терминала, что изображает индикатор скомпилированный так как я его выкладывал, без шапок, перчаток, и тгд.

 

 
G001:
Что не так с некоторыми?

Вы бы хотя бы проверили работает или нет.  Или у вас китайская реплика метатрейдера?
А то другой модератор вообще какой то бред написал мне в личку....

А я ведь выкладывал картинку с терминала, что изображает индикатор скомпилированный так как я его выкладывал, без шапок, перчаток, и тгд.

 

Врать нехорошо. Но, я думаю, Вы просто немного невнимательны. Дело в том, что код приведённый Вами в этом сообщении - нерабочий. В нём ошибка выхода за диапазон значений массива.
[Удален]  
barabashkakvn:
Врать нехорошо. Но, я думаю, Вы просто немного невнимательны. Дело в том, что код приведённый Вами в этом сообщении - нерабочий. В нём ошибка выхода за диапазон значений массива.
Уточните на щет чего Вы утверждаете что я врал?

Именно тот код я и компилировал. Когда встретимся скомпилироваю его при Вас, и там вам кодом по башке без шапки..... :)

 

Файлы:
test.mq4  4 kb
 
G001:
Уточните на щет чего Вы утверждаете что я врал?

Именно тот код я и компилировал. Когда встретимся скомпилироваю его при Вас, и там вам кодом по башке без шапки..... :)

 

Вы не используете

#property strict

 и поэтому не видите критической ошибки при работе индикатора на графике.

[Удален]  
Слушайте, отстаньте уже....
Пока что, Вы без каких либо прав добавили в чюжой код свой копирайт, потом еще соврали на щет некомпиляции без шапки, какой-то бред мне в личку написали, и тгд.
Неужели свершилось, и выпустили наконец-то билд без ошибок?
Понимаю что теперь нечем другим заниматься, осталось придираться к трейдерам и без оснований обвинять их всем что Вам в голову приедет?
А то как-то надоело после каждого принудительного обновления, стоят пару дней на стреме и следить за терминалом что бы проверить все ли правильно работает.
123
Новый комментарий