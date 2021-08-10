Помогите разобраться с отменой установки ордера ордера!
Попробуйте без экспирации.
Ищите у себя OrderDelete.
Igor Petrov:У вас время истечения, вероятно(?), раньше открытия, поэтому он сбрасывается. Проверьте эту связку -
Код в советнике идет установка лиминтного ордера ордера.
Ответ и код возврата через принт
И тут же ордер отменяется.
В чем причина не пойму ?
Код в советнике идет установка лиминтного ордера ордера.
Ответ и код возврата через принт
И тут же ордер отменяется.
В чем причина не пойму ?
ORDER_TIME_SPECIFIED,TimeCurrent()+(24-StartHour+FinichHour)*3600,
P.S. Он вообще не должен устанавливаться. Даже есть специальная строка:Коды возврата торгового сервера
|
10022
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Неверная дата истечения ордера в запросе
Спасибо понял! думал функция OrderDelete должна срабатывать позже, не правильно прописал закрытие.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Код в советнике идет установка лиминтного ордера ордера.
Ответ и код возврата через принт
И тут же ордер отменяется.
В чем причина не пойму ?