Два индикатора в одном окне (CCI, MACD)
Перед тем, как пытаться "засунуть" два разных индикатора в одно окно, сначала посмотрите на индикаторы - посмотрите на их шкалу:
У этих индикаторов шкалы ПРОСТО НЕ СОВМЕСТИМЫ.
///
Где-то ошибся в инициализации, или два индикатора в одном окне собираются как-то совсем иначе?
///
Надо оба индикатора приводить к общему масштабу по вертикали.
Вообще же можно перетащить индикатор из навигатора в окно другого индикатора.
Так же можно и программно сделать - но придется после каждой прокрутки графика выполнять
пересчет индикаторов в диапазоне видимых баров. К тому же со шкалой по вертикали будут
непонятки. Бессмысленная затея.
Добрый день.
Вопрос по использованию технических индикаторов iCCI и IMACD.
Захотелось программно объединить в одном окне индикаторы CCI и MACD.
За основу взял код из примеров для использования технических индикаторов iCCI и iMACD. Определение переменных и OnInit() выглядят следующим образом.
Но в MT5 окно индикатора выглядит следующим образом
Где-то ошибся в инициализации, или два индикатора в одном окне собираются как-то совсем иначе?
И непонятно, как объявленные буферы индикаторов привязываются непосредственно к индикаторам. ( Может быть, в этом дело?
Для тех, кто в танке: "Захотелось программно объединить в одном окне индикаторы CCI и MACD".
MACD нормировать к 1 (или 100%, в общем нормировать)
при полном построении считать макс.разницу MA и от неё задать фиксированный масштаб. (или отображаемые буферы пересчитать)
если нормировать не по минимакс а от статистики 90% (90% значений менее norm) то даже практично
MACD нормировать к 1 (или 100%, в общем нормировать)
при полном построении считать макс.разницу MA и от неё задать фиксированный масштаб. (или отображаемые буферы пересчитать)
если нормировать не по минимакс а от статистики 90% (90% значений менее norm) то даже практично
Три варианта нормировки: по МАКД, по CCI и по какому-нибудь значению, например 1.
Три варианта нормировки: по МАКД, по CCI и по какому-нибудь значению, например 1.
CCI же уже нормирован...
MACD надо нормировать.
После первого прохода получить { abs(MACD) } (массив абсолютых значений MACD) , отсортировать, взять 90% - получится нормировочная величина. Её уже считать за 100% или за 1. (или за сколько пожелаете попугаев)
CCI же уже нормирован...
MACD надо нормировать.
После первого прохода получить { abs(MACD) } (массив абсолютых значений MACD) , отсортировать, взять 90% - получится нормировочная величина. Её уже считать за 100% или за 1. (или за сколько пожелаете попугаев)
Ну и что? Можно MACD растянуть по CCI, можно CCI по MACD. А можно и то и другое растянуть/сжать в диапазоне 1 или 100.
Ну и что? Можно MACD растянуть по CCI, можно CCI по MACD. А можно и то и другое растянуть/сжать в диапазоне 1 или 100.
ты спросил, я ответил как нормировать чтобы поместились в одно окно, в едином масштабе....то есть зачем это и как это интерпретировать более дело автора идеи.
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Добрый день.
Вопрос по использованию технических индикаторов iCCI и IMACD.
Захотелось программно объединить в одном окне индикаторы CCI и MACD.
За основу взял код из примеров для использования технических индикаторов iCCI и iMACD. Определение переменных и OnInit() выглядят следующим образом.
Но в MT5 окно индикатора выглядит следующим образом
Где-то ошибся в инициализации, или два индикатора в одном окне собираются как-то совсем иначе?
И непонятно, как объявленные буферы индикаторов привязываются непосредственно к индикаторам. ( Может быть, в этом дело?