Серая кнопка заказа vps сервера в mql5
В терминале mql5 для двух счетов подключены vps серверы. Для третьего счёта кнопка подключения vps сервера серая. Подскажите пожалуйста почему она серая и как это полечить, возможно это связано с тем, что счёт недавно создан.
- Не оплачивается VPS сервер
- FAQ по сервису Сигналы
- Как подключить два VPS на один торговый счет ?
Проверьте подписку и счета тут https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions
Бывает так, что брокер поменял имя сервера, или MQL5 VPS стоит на паузе:
И если MQL5 VPS создан совем недавно, то сделайте синхронизацию/миграцию для старта VPS.
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Похоже проблема была в целом с vps от mql для новых счетов, т.к. у у меня для счетов разных брокеров кнопка заказа VPS сервера была серой. Теперь всё ок.
dmitry83:
Похоже проблема была в целом с vps от mql для новых счетов, т.к. у у меня для счетов разных брокеров кнопка заказа VPS сервера была серой. Теперь всё ок.
Похоже проблема была в целом с vps от mql для новых счетов, т.к. у у меня для счетов разных брокеров кнопка заказа VPS сервера была серой. Теперь всё ок.
Возможно по всем серверам брокеров прошло обновление только утром. Но теперь кнопка VPS активна на всех счетах и серверах (я лично проверил на восьми разных торговых серверах).
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