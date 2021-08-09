Помощь по индикатору - страница 2
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DRAW_ZIGZAG
вместо
DRAW_LINE
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
получается - сердечный приступ (если по кардиограмме )
а если заменить на
DRAW_ZIGZAG
вместо
DRAW_LINE
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
получается - сердечный приступ (если по кардиограмме )
Спасиб Александр!!!!!!!!!!!!
Щас гляну........
Проблема в том, что это всем нужно. Только ни у кого не получается пока. RSI то ведь тоже не показывает начало и конец тренда.
Чтобы индикатор не перерисовывался, нужно изменить в коде, как минимум, две вещи:
Всем спасибо за подсказки а особенно спасибо SanAlex!!!
У меня вышел индюк для БО такой как мне нужен!
Пока тестирую его на демке.....