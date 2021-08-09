Помощь по индикатору - страница 2

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[Удален]  
а если заменить на 

DRAW_ZIGZAG 

вместо 

DRAW_LINE

получится наверное так 

draw_zigzag

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получается - сердечный приступ (если по кардиограмме )

Снимок


 
SanAlex:
а если заменить на 

DRAW_ZIGZAG 

вместо 

DRAW_LINE

получится наверное так 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

получается - сердечный приступ (если по кардиограмме )



Спасиб Александр!!!!!!!!!!!!

Щас гляну........

 
Ihor Herasko:

Проблема в том, что это всем нужно. Только ни у кого не получается пока. RSI то ведь тоже не показывает начало и конец тренда.

Чтобы индикатор не перерисовывался, нужно изменить в коде, как минимум, две вещи:

  1. Развернуть цикл (обходить бары не справа налево по графику, а слева направо)
  2. Не брать данные с баров, которых еще вполне может не быть. Так, цикл обхода начинается с бара с индексом 0, а далее запрашиваются данные с бара i - 2, т. е. получаем индекс бара -2. А такого бара нет. Значит, чтобы логика индикатора осталась прежней, но без подглядывания в будущее, нужно сместить запрос данных на 2 бара назад:

Но в таком случае, конечно же, вся граальность индикатора улетучивается...
еще была бы она изначально...
 

Всем спасибо за подсказки а особенно спасибо  SanAlex!!!

У меня вышел индюк для БО такой как мне нужен!

Пока тестирую его на демке.....

SanAlex
SanAlex
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