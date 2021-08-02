Что наделал сигнальный сервис. - страница 3

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Dmitry Karagusov:

Ну да, автор пополнял счет. 

2021.07.28 21:46 Balance








200.00 Deposit


Тогда почему не было синхронизации сразу же, или 29, 30 июля?

Автор снял 89 долларов в пятницу (а сегодня понедельник).

А эти 200 долларов - это наверное заархивированная брокером история, которую его (торговый сервер автора) передал как балансовая операция.
Это, наверное, просто минут 200 (часть его истории просто нет в его Метатрейдере).


 

https://www.mql5.com/ru/forum/374720/page2#comment_23786159

Дописал там мысли.

 
Dmitry Fedoseev:

https://www.mql5.com/ru/forum/374720/page2#comment_23786159

Дописал там мысли.

Да, вижу.

Короче - были балансовые операции при открытых позициях (а это значительное наружение сигнал-провайдеров, и их сигналы даже от этого теряют в рейтинге).

 
Sergey Golubev:

Автор снял 89 долларов в пятницу (а сегодня понедельник).

А эти 200 долларов - это наверное заархивированная брокером история, которую его (торговый сервер автора) передал как балансовая операция.
Это, наверное, просто минут 200 (часть его истории просто нет в его Метатрейдере).


Обратите внимание на правый верхний угол. Там баланс 591 $

Файлы:
3y9piz.jpg  445 kb
 
Sergey Golubev:

Да, вижу.

Короче - были балансовые операции при открытых позициях (а это значительное наружение сигнал-провайдеров, и их сигналы даже от этого теряют в рейтинге).

Да я так понимаю, пока деньги капают за использование сервисов все норм.

 

извините, что вмешиваюсь, но при 


возможны любые чудеса

 
Dmitry Karagusov:

Да я так понимаю, пока деньги капают за использование сервисов все норм.

А я так понимаю, что когда вам провайдер сделал этот убыток (а балансовые операции при открытых позициях - это у вас поэтому убыток), то вы, вместо того, чтобы обвинять его (кому вы доверили свои деньги) - обвиняете сервис.

 

Всем ответившим искреннее спасибо. 

Правила MQL5.

1. Клиент сам всегда виноват!

2. Если он не виноват см. пункт 1.

[Удален]  
Не плечо, а конский спред в полночь
 
Maxim Kuznetsov:

извините, что вмешиваюсь, но при 


возможны любые чудеса

К сожалению, с качественными сигналами беда. Есть, которые делают 2 процента в месяц, но всегда сидят в просадке в треть депозита.

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