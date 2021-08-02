Что наделал сигнальный сервис. - страница 3
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Ну да, автор пополнял счет.
Тогда почему не было синхронизации сразу же, или 29, 30 июля?
Автор снял 89 долларов в пятницу (а сегодня понедельник).
А эти 200 долларов - это наверное заархивированная брокером история, которую его (торговый сервер автора) передал как балансовая операция.
Это, наверное, просто минут 200 (часть его истории просто нет в его Метатрейдере).
https://www.mql5.com/ru/forum/374720/page2#comment_23786159
Дописал там мысли.
https://www.mql5.com/ru/forum/374720/page2#comment_23786159
Дописал там мысли.
Да, вижу.
Короче - были балансовые операции при открытых позициях (а это значительное наружение сигнал-провайдеров, и их сигналы даже от этого теряют в рейтинге).
Автор снял 89 долларов в пятницу (а сегодня понедельник).
А эти 200 долларов - это наверное заархивированная брокером история, которую его (торговый сервер автора) передал как балансовая операция.
Это, наверное, просто минут 200 (часть его истории просто нет в его Метатрейдере).
Обратите внимание на правый верхний угол. Там баланс 591 $
Да, вижу.
Короче - были балансовые операции при открытых позициях (а это значительное наружение сигнал-провайдеров, и их сигналы даже от этого теряют в рейтинге).
Да я так понимаю, пока деньги капают за использование сервисов все норм.
извините, что вмешиваюсь, но при
возможны любые чудеса
Да я так понимаю, пока деньги капают за использование сервисов все норм.
А я так понимаю, что когда вам провайдер сделал этот убыток (а балансовые операции при открытых позициях - это у вас поэтому убыток), то вы, вместо того, чтобы обвинять его (кому вы доверили свои деньги) - обвиняете сервис.
Всем ответившим искреннее спасибо.
Правила MQL5.
1. Клиент сам всегда виноват!
2. Если он не виноват см. пункт 1.
извините, что вмешиваюсь, но при
возможны любые чудеса
К сожалению, с качественными сигналами беда. Есть, которые делают 2 процента в месяц, но всегда сидят в просадке в треть депозита.